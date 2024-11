ملكة جمال الكون الجديدة تحقق سابقة تاريخية مع فوزها

حققت الشابة الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج إنجازها تاريخيا بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 لتصبح بذلك أول دنماركية تفوز بهذا اللقب، وثيلفيج راقصة تنافسية وطالبة حقوق، نالت إعجاب لجنة التحكيم بعد أجوبتها "أقف هنا لأنني أريد تغييرا، أريد أن أحقق تاريخا".

