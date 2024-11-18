ملكة جمال الكون الجديدة تحقق سابقة تاريخية مع فوزها

حققت الشابة الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج إنجازها تاريخيا بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 لتصبح بذلك أول دنماركية تفوز بهذا اللقب، وثيلفيج راقصة تنافسية وطالبة حقوق، نالت إعجاب لجنة التحكيم بعد أجوبتها "أقف هنا لأنني أريد تغييرا، أريد أن أحقق تاريخا".

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وقبل المرحلة الأخيرة من المسابقة قدمت المتسابقات اللواتي بلغ عددهن 126 متسابقة عرض أزياء للزي الوطني، وقبل المرحلة التمهيدية تم تقليص عدد المتسابقات الى 30 متسابقة فقط، وفي المرحلة النهائية تقدمت 12 من المتسابقات النهائيات في فساتين السهرة وتم توجيه أسئلة مختلفة بمواضيع متنوعة الى المتسابقات الخمس الأخيرات.

وحصدت لقب الوصيفة الأولى شيديما أديتسينا من نيجيريا، وماريا فرناندا بلتران من المكسيك الوصيفة الثانية. وحصلت التايلاندية سوشيتا تشوانغساري والفنزويلية إليانا ماركيز بيدروسا على المراكز الخمسة الأولى، في حين دخلت الفنزويلية بيدروسا، وهي أم تبلغ من العمر 28 عامًا، التاريخ من خلال الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى بعد أن أزالت المنافسة عددًا من القيود في السنوات الأخيرة.

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وساهم إزالة المسابقة عددا من قيود المشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون الى مشاركة 28 متسابقة أعمارهن أكبر مما كان مسموحا به خلال السنوات الأخيرة، وكان ربع المتأهلات للتصفية النهائية أكبر سنا مما كان مسموح به خلال السنوات السابقة،وأصبحت بياتريس نجويا من مالطا المرأة الأولى والوحيدة في جيل الأربعينيات من عمرها التي تصل إلى المرحلة النهائية.ويشار الى أن المسابقة ازالت القيود عن المشاركات عن الحوامل والأمهات والمتزوجات أو المطلقات والأرامل.