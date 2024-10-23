"الاتجار بالبشر": اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأزياء الشهيرة

أفادت وسائل إعلام أميركية، الليلة (الأربعاء)، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأزياء "أبركرومبي آند فيتش"، مايك جيفريز، البالغ من العمر 80 عاماً، متهم بالاتجار بالبشر.

وفقًا للائحة الاتهام، يُزعم، من بين أمور أخرى، أنه بين عامي 2008 و2015، عندما كان جيفريز رئيسًا تنفيذيًا، استخدم جيفريز منصبه لإجبار 15 عارض أزياء على ممارسة الجنس معه ومع شريكه.

وقال ممثلو الادعاء من مكتب المدعي العام في بروكلين، الذي رفع الدعوى، إن جيفريز ضلل بعض ضحاياه ليظنوا أنهم يحضرون جلسات تصوير عرض الأزياء بدلاً من الحفلات الجنسية. وبحسب لائحة الاتهام، شعر بعض ضحاياه بالضغط للمشاركة حتى لا يضروا بحياتهم المهنية.