البرلمان المصري سيصوت على قرار يمهد لتسليم عبد الرحمن القرضاوي

يصوت البرلمان المصري في جلسته الأحد على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين الحكومتين المصرية والإماراتية، والتي صدر بشأنها قرار يحمل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 570 لسنة 2024، وهي تمهد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.

هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين مصر والإمارات في المجال القضائي ، وتنظم قواعد وأحكام شروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصدر برلماني في اللجنة أن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي والذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، جاء هذا بعد اعتقاله من قبل السلطات اللبنانية بعد عودته من سوريا في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد بلاغ وصلها من المدعي العام الإماراتي من خلال السفارة اللبنانية في أبوظبي.