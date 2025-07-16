عائلة الفنان بوب مارلي تقدم دعوى ضخمة ضد إسرائيلية "حولت حياتهم إلى كابوس"

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نشر أول: رفعت أرملة وأبناء المغني والموسيقي الراحل بوب مارلي اليوم (الثلاثاء) دعوى قضائية كبيرة جدا بمبلغ أربعة ملايين شيكل ضد إسرائيلية من القدس وزعموا أنها انتحلت شخصية ابنة المغني وحولت حياتهم إلى كابوس، وأصبحث ثرية على حسابهم، وضايقتهم وضايقت معارفهم إلى درجة الخطر الحقيقي.

وبحسب عائلة مارلي، فإن المقدم ضدها الدعوى والتي تسكن في أحد أحياء القدس، تدعي وتزعم أنها الابنة البيولوجية للمغني من خارج إطار الزواج، إلا أن العائلة لا تتعامل معها وتتجاهل وجودها، كما تمتنع عن إعطائها الائتمان والحقوق في أعماله الفنية، ويضرون بذلك بإرث والدهم.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن هذا ليس حدثًا عابرًا وهامشيًا، بل حدث مستمر ومؤثر، حيث أجريت معها مقابلات في سلسلة من برامج البودكاست والمنتديات عبر الإنترنت حيث وجهت اتهاماتها لأرملة مارلي وأفراد أسرته، وهي ادعاءات حظيت باهتمام واسع النطاق وأصبحت مصدر إزعاج حقيقي لهم.