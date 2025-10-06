تصريح دراماتيكي: أعلن مستشار ألمانيا، فريدريخ ميرتس، اليوم (الاثنين) أن بلاده يجب أن تنسحب من اليوروفيجن في حال تم استبعاد إسرائيل من المسابقة". هذا تصريح مهم ودراماتيكي، إذ أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تموّل المسابقة. تصريحات ميرتس، أحد الشخصيات الأقوى في أوروبا، من المتوقع أن تثير العديد من ردود الفعل في أنحاء القارة.

كما ذُكر، جاءت هذه الكلمات خلال خطاب ألقاه في برنامج "كارين ميزغه" على قناة ARD. قال: "إذا أُستبعدت إسرائيل، فسأدعم عدم مشاركة ألمانيا في المسابقة. إن مناقشة هذه القضية أمرٌ مُشين، وإسرائيل تستحق المشاركة في المسابقة".

خلال مواصلة حديثه، شدد على أن علاقاته مع دولة إسرائيل بقيت "ممتازة"، رغم الخلافات مع الحكومة. وأشار "تضامننا مع إسرائيل لم يكن موضع شك أبداً. مشاعري الشخصية تجاه إسرائيل إيجابية بالكامل - إنها دولة رائعة. مع ذلك، في رأيي، بعض العمليات العسكرية في حرب غزة ذهبت بعيداً جداً".

كما هو معروف، أعلنت الـEBU (اتحاد البث الأوروبي) في نهاية الشهر الماضي إنه من المتوقع أن ينعقد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في شهر نوفمبر\تشرين ثاني، لمناقشة السؤال: هل يجب السماح بمشاركة إسرائيل في اليوروفيجن القادم في النمسا.

لذلك، تقرر بشكل استثنائي أن تُعقد جمعية عامة لأعضاء الـEBU بصيغة افتراضية في بداية شهر نوفمبر\تشرين ثاني. خلال الجمعية سيُطلب من المشاركين التصويت بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026. كما كُتب في نهاية الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تتضمن تفاصيل إضافية عن الإجراءات ستُرسل الأسبوع المقبل.

في الواقع، هذا يعني أن مكانة العضوية في الاتحاد الأوروبي للبث لم تعد تتيح المشاركة في مسابقة يوروفيجن بشكل أوتوماتيكي، وفي نوفمبر سيتبلور القرار بخصوص مسألة ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في المسابقة القادمة.

في "كان"، هيئة البث العام الإسرائيلية، ردوا على النشر وكتبوا في منشور على شبكة X: "نحن نعبر عن أمل عميق بأن تستمر مسابقة اليوروفيجن بالحفاظ على هويتها الثقافية وغير السياسية".

وأضافوا أن "قوانين اتحاد الإذاعات الأوروبية تنص، بحق، على أن اتخاذ قرارات استثنائية من هذا النوع يتطلب أغلبية 75% من الجمعية العامة - وهي أغلبية استثنائية. ونحن على ثقة بأن اتحاد الإذاعات الأوروبية سيحافظ على الطابع المهني والثقافي واللاسياسي للمسابقة، كونها تُمثل علامة فارقة تاريخية في مسيرة 70 عامًا من الوحدة من خلال الموسيقى".