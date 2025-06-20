فتح تحقيق ضد القناة 14 الإسرائيلية بعد تصريحات "عنصرية ضد أهالي طمرة"

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فتحت سلطة البث الثانية الخميس تحقيقًا ضد القناة 14 إثر التصريحات العنصرية التي أدلى بها المذيع ينون ماغال تجاه سكان مدينة طمرة شمالي إسرائيل.

وجاء في رسالة مفوض شكاوى الجمهور، ديفيد ريغيف: "تلقيتُ مئات الرسائل بعد أن صرح مقدّم البرنامج، خلال برنامج "الوطنيون" الذي عُرض على القناة 14 في 15 يونيو/حزيران، عقب هجوم صاروخي إيراني قاتل، وردًا على تقرير سقوط صاروخ في طمرة: 'معظم سكان طمرة، لا أقول الجميع، ولكن هناك الكثير منهم، ضد إسرائيل".

وأضاف ريغيف: "بعد الشكاوى، فتح مفوض شكاوى الجمهور تحقيقًا ضد الهيئة الثانية". بعد الاطلاع على المحتوى، تبيّن أن الشكاوى مبررة. كانت تصريحات ينون ماغال عنصرية ومهينة وتعميمية تجاه السكان العرب الإسرائيليين. لم يكن لهذا التصريح مكانٌ عموما، وخاصةً في زمن الحرب، حيث تُوجّه الصواريخ من إيران نحو جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الأصل". ويمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى إجراء يقود الى غرامة مالية تصل الى عشرات آلاف الشواقل.

أدت الضربة الصاروخية التي أُطلقت من إيران على طمرة إلى مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، وإصابة 23 شخصًا بجروح، والقتلى هم أم وابنتيها وقريبتهما، وكان قاسم أبو الهيجاء والد منار خطيب التي قتلت مع ابنيتها عبر عن ألمه ووجعه من سماع تصريحات ميغال خلال مقابلة أجراها معه مراسلنا مجد دانيال بيوم التشييع والجنازة. يمكنكم سماع تصريحه في الفيديو.

وأشار ريغيف في رسالته إلى أن ماغال "عبّر عن عنصرية تجاه سكان طمرة، بينما كانت قوات الإنقاذ لا تزال تُعالج المصابين. إن تصريحه العنصري في خضم الحرب، وإن كان في إطار حرية التعبير، يستحق كل الإدانة. لقد اعتذر على الهواء مباشرة بعد يومين للعائلة، إلا أنه لم يعتذر لجميع السكان".