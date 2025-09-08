آلاف من العاملين في مجال السينما: "لن نعمل مع المؤسسات الإسرائيلية"

قد يعجبك أيضًا -

1,200 ممثلين ومخرجين ومحترفين آخرين في صناعة السينما وقعوا أمس (الأحد) على تعهد أقسموا فيه بعدم العمل مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية يدعون أنها "متورطة في إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

كتب في الوثيقة :"بصفتنا صانعي أفلام، ممثلين، عاملين في صناعة السينما ومؤسسات، نحن نعترف بقوة السينما في تشكيل التصورات. العديد من حكوماتنا تسمح بالمذبحة في غزة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمعالجة التورط في هذه الفظائع المستمرة". الادعاء هو أن هذا الالتزام، بالتعاون مع الصحيفة البريطانية "الغارديان"، يستمد إلهامه من المقاطعة الثقافية التي ساهمت في إنهاء الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا.

لذلك، من وقعوا عليها تعهدوا" بعدم عرض أفلام، أو الظهور أو العمل مع ما تعتبره جهة تتستر، تبرر الإبادة الجماعية أو تتعاون مع حكومة إسرائيل. يشمل ذلك المهرجانات، السينما، هيئات البث وشركات الإنتاج".

وأضافت الوثيقة: "نحن نستجيب لنداء صناع الأفلام الفلسطينيين، الذين دعوا صناعة السينما الدولية إلى رفض الصمت والعنصرية وتجريد الإنسان من إنسانيته، وكذلك إلى 'بذل كل ما في وسعهم البشري' لإنهاء التواطؤ في قمعهم".

من بين الموقعين يوجد صناع السينما: يورجوس لانثيموس، آفا دوفيرني، آصيف كاباديا، بوتس رايلي وجوشوا أوبنهايمر. والممثلون: أوليفيا كولمان، مارك روفالو، تيلدا سوينتون، خافيير بارديم، أيو أدبيري، ريز أحمد، جوش أوكونور، سينثيا نيكسون، جولي كريستي، إيلانا غلازر، ريبيكا هول، إيمي لو وود وديبرا وينغر.

تم نشر الالتزام من قبل مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين". وقد ذُكر هناك أن "هناك بعض الهيئات السينمائية الإسرائيلية التي لا تشارك في الإبادة الجماعية". أوضح عمال صناعة السينما أن الالتزام لا يمنعهم من العمل مع الإسرائيليين بشكل عام.

وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، قال في تعقيبه على العريضة: "محاولة المقاطعة ضد صناع وهيئات السينما الإسرائيلية هي خطوة ساخرة ومنفصلة عن الواقع. يبدو أن الموقعين تجاهلوا أو نسوا الواقع الذي نعيشه منذ 703 أيام مع مختطفينا الذين في قبضة حماس والمواجهة الصعبة ضد الإرهاب من جميع الجبهات في حرب حقيقية على وجودنا. أمام العريضة، الاعتداء الوحشي اليوم الذي أسفر عن العديد من الضحايا هو دليل آخر على عدم الفهم والنفاق لدى كارهي إسرائيل. بدلًا من تحويل الثقافة إلى جسر بين الشعوب، إلى حوار ونقاش حقيقي، يختارون تحويلها إلى أداة سياسية للتحريض والمقاطعة. ثقافة السينما الإسرائيلية ستستمر في الازدهار، وستلامس القلوب وتحقق النجاح في العالم، رغم كل محاولات المقاطعة والإيذاء."