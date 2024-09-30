وفاة أسطورة موسيقى الريف المغني والممثل كريس كريستوفرسون

توفي المغني والممثل كريس كريستوفرسون، نجم موسيقى الريف الذي لعب دور البطولة في فيلم A Star Is Born، عن عمر يناهز 88 عاما. وقال متحدث باسم الأسرة في بيان إنه "توفي بسلام في منزله في ماوي بهاواي".

وجاء في بيان باسم العائلة: "بقلب مثقل نعلن أن كريس كريستوفرسون توفي بسلام يوم السبت 28 سبتمبر/ايلول في منزله. كلنا نبارك وقتنا معه، شكرا لكم على الحب. عندما ترى قوس قزح، فاعلم أنه يبتسم لنا جميعاً."

في عام 1971 حصل على أول جائزة جرامي له عن كتابة أغنية "ساعدني في تحقيق ذلك خلال الليل" التي يؤديها سامي سميث. فاز فيلم "من الزجاجة إلى القاع" الذي كتبه وأداه أيضًا مع ريتا كوليدج، بجائزة جرامي لأفضل صوت ريفي لثنائي أو مجموعة في عام 1973، وفازوا بالجائزة مرة أخرى في عام 1975 مع أغنية "Lover Please".

فاز كريستوفرسون بجائزة جولدن جلوب لأفضل أداء لممثل عام 1977 عن فيلم "A Star Is Born" الذي لعب فيه دور نجم موسيقي كبير السن.

غالبًا ما يعبر عن أفكاره في موسيقاه، ويتم التعرف عليه من خلال الجملة: "كان من الأسهل تسويقي على أنني متخلف يميني، لكنني اعتدت على قول الحقيقة".