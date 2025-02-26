وفاة صادمة للممثلة اليهودية ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاما

توفيت الممثلة الهوليوودية اليهودية ميشيل تراختنبرغ، التي اشتهرت بأدوارها في المسلسل التلفزيوني "Buffy the Vampire Slayer" و"Gossip Girl"، عن عمر ناهز 39 عاماً.

وقالت مصادر الشرطة لشبكة ABC News إن والدتها عثرت على تراختنبرغ في شقتها بنيويورك في وقت مبكر من هذا الصباح.

وقالت المصادر إن الممثلة خضعت مؤخراً لعملية زرع كبد وربما تعرضت لمضاعفات. يُعتقد أن تراختنبرغ قد مات لأسباب طبيعية ولا يُشتبه في وجود جريمة. سيتم إجراء تشريح الجثة من قبل مكتب الفحص الطبي في نيويورك لتحديد سبب وطريقة الوفاة.