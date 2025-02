وفاة صادمة للممثلة اليهودية ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاما

التي اشتهرت بدورها في فيلم "Buffy the Vampire Slayer" و"One Who Knows" التي عثرت عليها والدتها في شقتها • ويجري التحقيق في ملابسات الوفاة - ولكن يبدو أنها طبيعية

