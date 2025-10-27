مدارس بلا طلاب.. وجيل بلا مستقبل: التعليم السوري بين حصار الجنوب وأنقاض الشمال

من أقصى الجنوب السوري إلى شماله، تتقاطع الأزمات في مشهدٍ يختصر واقعاً مريراً عنوانه "العجز والانهيار". في السويداء، تم إغلاق المدارس بشكل كامل في ظل حالة من التوتر الأمني المتصاعد، وتزايد المخاوف من تجدد الهجمات على المدينة. ومع غياب الرواتب للمعلّمين منذ أكثر من أربعة أشهر، اضطرّت إدارات المدارس إلى تعليق الدروس حفاظًا على سلامة الكوادر التعليمية والطلاب.

أما في ريف إدلب الشمالي الغربي، يستمر العام الدراسي وسط دمار هائل. الطلاب يتلقّون دروسهم على الأرض داخل فصول دراسية تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم من أبواب أو نوافذ أو حتى مقاعد. وفي ظل هذا الوضع المأساوي، أكدت وزارة التربية السورية أن سبع مئة وخمسين مدرسة فقط من أصل ثمانية آلاف مدرسة متضررة قد تم تأهيلها، بينما لا يزال هناك حاجة ملحة لأكثر من مئتي ألف مكتب مدرسي لتأمين الحد الأدنى من العملية التعليمية.

وبحسب تقديرات اليونيسف، فإن أكثر من مليونين وأربعمئة ألف طفل سوري لا يزالون خارج المدارس حالياً، في الوقت الذي تُقدّر فيه أن ثلث المؤسّسات التعليمية في سوريا غير صالحة للقيام بالدور التعليمي.

من حصار الجنوب إلى أنقاض الشمال، يبقى التعليم السوري في مرمى الأزمات المتعددة. جيلٌ محاصرٌ بالفقر والدمار، يعيش في ظروف استثنائية وواقعٍ تعليمي متدهور. إنهم يقاومون بالبقاء على مقاعد لم تعد موجودة، في وقتٍ تغيب فيه الحكومة عن مسؤولياتها في ضمان مستقبل الأجيال القادمة.