رسالة مؤثرة من ابنة إلهام الفضالة: "أمي سندنا الوحيد" والغموض يحيط القضية

وسط الغموض الذي يحيط بقضية الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والتي تم حبسها 21 يومًا على ذمة التحقيق في قضية أمن دولة، شاركت ابنتها الفجر التميمي رسالة مؤثرة على منصة إكس.

وفي منشورها يوم السبت 8 نوفمبر، كتبت الفجر:

"يا رب إنك تعلم ما لي أنا وأختي النور في الدنيا غير أمي إلهام الفضالة، يا رب لا تفقدنا حضنها الحنون ولا جنة وجودها ولا حسها في البيت، يا رب لا تضيعنا فأمي سندنا وعزوتنا الوحيدة في هذه الدنيا، يا رب فرّج عنها وردّها إلينا عاجلاً غير آجل."

وحظيت كلمات الفجر بتفاعل واسع من الجمهور، الذين عبّروا عن تضامنهم ودعواتهم للإفراج القريب عن والدتها.

هذا وتحوّلت قضية الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في الأيام الأخيرة إلى محور اهتمام واسع بين الجمهور والمشاهير في العالم العربي، وسط تضارب المعلومات وغموض حول طبيعة القضية وتفاصيلها.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل قد نشرت تسريبًا صوتيًا قديمًا منسوبًا لإلهام الفضالة، يتضمن انتقادات حادة للأوضاع في الكويت، رغم تأكيدها في الوقت نفسه على وطنيتها وحبها لبلدها.

وتلقت الفضالة رسائل دعم من عدد من النجمات اللواتي شاركن صورها وتمنّين لها الإفراج القريب والعودة السريعة إلى بيتها وبناتها، من بينهن شيماء علي، إيمان فيصل، رندا حجاج، حصة النبهان، أميرة محمد، وشيلاء سبت.