"تصرف بتنمر": الورطة الجديدة للأمير هاري

يواصل التورط: اتهمته رئيسة مؤسسة خيرية تساعد الشباب المصابين بالإيدز في ليسوتو وبوتسوانا، أسسها الأمير هاري، بـ "المضايقة والتنمر على نطاق واسع"، بعد أيام فقط من استقالته بسبب ما وصف بأنه نزاع "مدمر".

كما ذكرت، في مقابلة ستنشر خلال نهار (الأحد) على شبكة سكاي نيوز البريطانية، تناولت الأمر وأوضحت: "في الأسبوع الماضي، وافق الأمير هاري على نشر خبر أضر بنا – وذلك دون إبلاغي أو إبلاغ أي من الأطراف المعنية في المنظمة".

وأضافت: "لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل كيف أثر هذا الهجوم علي وعلى مئات الموظفين في المنظمات وعائلاتهم، وهذا مثال على التحرش والتنمر على نطاق واسع". وكشفت المسؤولة عن مزيد من التفاصيل في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذكرت، من بين أمور أخرى، أن فريق هاري طلب منها الدفاع عن ميغان بعد التغطية الإعلامية السلبية - ورفضت.