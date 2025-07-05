وفاة الممثل جوليان ماكماهون، بطل مسلسلي "Charmed" و"Nip/Tuck"، عن عمر ناهز 56 عامًا

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توفي الممثل الأسترالي جوليان ماكماهون، المعروف بأدواره في مسلسلي "Charmed" و"Nip/Tuck" وبشخصية الشرير Doctor Doom في فيلم "Fantastic Four 2"، عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد معركة هادئة مع مرض السرطان، حسبما أكدت زوجته كيلي الليلة (الجمعة - السبت).

أكدت زوجته، كيلي بانياغوا، وفاته يوم الجمعة قائلةً: "أود أن أنقل للعالم أن زوجي الحبيب، جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد صراع شجاع مع السرطان"، وذلك في بيانٍ لموقع ديدلاين.

"جوليان أحب الحياة. أحب عائلته. أحب أصدقائه. أحب عمله. أحب معجبيه. كانت أمنيته الصادقة أن يُدخل الفرح إلى قلوب أكبر عدد ممكن من الناس... نطلب منكم الدعم في هذا الوقت العصيب لنُتيح لعائلتنا أن تُخلّد ذكراه في حزنٍ عميق. ونتمنى لجميع من أدخل جوليان الفرح إلى قلوبهم أن يستمروا في إيجاد الفرح في الحياة. نحن ممتنون لذكرياتهم الجميلة."

لعب ماكماهون مؤخرًا دورًا رئيسيًا في المسلسل "FBI: Most Wanted" ورئيس الوزراء الأسترالي في المسلسل الناجح "The Residence" على Netflix.