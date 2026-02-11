وفاة نجم "داوسون كريك" جيمس فان دير بيك عن 48 عامًا

توفي اليوم الأربعاء الممثل الأمريكي جيمس فان دير بيك، نجم سلسلة الدراما الشهيرة "داوسون كريك"، عن عمر يناهز 48 عامًا. وكان فان دير بيك قد تم تشخيصه بسرطان القولون في عام 2023 وأعلن عن مرضه في عام 2024.

وأصدرت عائلته بيانًا جاء فيه:"جيمس ديفيد فان دير بيك الحبيب لدينا توفي بسلام هذا الصباح. قضى أيامه الأخيرة بشجاعة وإيمان ورقة. هناك الكثير مما نود مشاركته عن أمنياته، وحبه للبشرية، وقدسية الوقت. نطلب الآن الخصوصية بينما نحزن على زوجنا وأبينا وابننا وأخينا وصديقنا المحبوب."

ولد فان دير بيك في ولاية كونيتيكت، وبدأ مسيرته التمثيلية في عروض مسرحية على مسرح أوف برودواي أثناء دراسته الثانوية. وشارك في عدة إنتاجات مسرحية وأفلام مستقلة قبل أن يحقق الانطلاقة الكبرى عند اختياره لبطولة مسلسل "داوسون كريك" عام 1997، الذي استمر عرضه لمدة ستة مواسم وشارك فيه أيضًا كل من كيتي هولمز، وجوشوا جاكسون، وميشيل ويليامز.