فيلم أميركي جديد سيكشف عن تسجيلات سرية من التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطل الفيلم الوثائقي الجديد "ملفات بيبي" من إنتاج الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني وإخراج ألكسيس بلوم، وتم الإعلان عنه اليوم (الثلاثاء) في وسائل الإعلام الأمريكية.

سيستعرض الفيلم الوثائقي الذي يستغرق ساعتين، والذي سيتم عرضه كعمل قيد التنفيذ في مهرجان تورونتو السينمائي، لقطات لم يسبق عرضها من قبل تحقيقات خلال استجواب نتنياهو. حصل بلوم وجيبني على لقطات لم يشاهدها أحد من قبل، ثم أجريا مقابلات متعمقة مع مجموعة واسعة من الشخصيات، بما في ذلك من أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية. في حين أن التسجيلات، التي تحتوي على آلاف الساعات من المقابلات، تم إجراؤها منذ أكثر من 8 سنوات، إلا أنها لم تتم مشاهدتها في أي مكان بما في ذلك في إسرائيل بسبب قانون الخصوصية في البلاد.

وقال بلوم إن "شخصية نتنياهو تم التعبير عنها بقوة في التسجيلات". وتابع "أود أن أقول إن الفرق بين هذا الفيلم وتقرير إخباري أو شيء قد تشاهده على قناة PBS حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أنه نظرة إنسانية للغاية للأشخاص الذين يتصدرون العناوين الرئيسية." ويربط الفيلم بين حاضر نتنياهو وماضيه، وبحسب جيبني "يكشف شيئا شكسبيريا عن الرجل، بمعنى أن فساد شخصيته البطيء وحاجته الماسة للبقاء في السلطة قادته إلى القيام بأشياء فظيعة نرى الآن دليلا عليها". وسيقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 15 إيلول/سبتمبر.

وبحسب النشر، تم إلتقاط التسجيلات بين عامي 2016 و2018 كجزء من جمع الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة إسرائيل بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وفي عام 2023، تم تسريب التسجيلات إلى المنتج جيبني، وتظهر مقابلات مكثفة مع نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير وأصدقاء نتنياهو ورفاقه، بالإضافة إلى موظفي المنزل.