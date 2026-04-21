حياة الفهد.. تفاصيل الساعات الأخيرة ونهاية مسيرة فنية استثنائية

توفيت الفنانة الكويتية حياة الفهد فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد تدهور سريع في حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، لتُسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً.

وبحسب ما كشفه مدير أعمالها يوسف الغيث، فإن الحالة الصحية للفنانة لم تكن مستقرة منذ أشهر، لكنها شهدت تدهوراً حاداً خلال اليومين الأخيرين نتيجة إصابتها بالتهاب شديد في الدم، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة أثّرت على عدة أعضاء حيوية.

وأوضح أن الفهد نُقلت إلى العناية المركزة، حيث خضعت لمحاولات طبية مكثفة شملت تدخلات عاجلة وعمليات إنعاش متكررة، إلا أنها لم تستجب للعلاج، لتفارق الحياة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأشار إلى أن وضعها الصحي كان قد تدهور منذ نحو عام، بعد تعرضها لجلطة دماغية أفقدتها القدرة على النطق لفترات طويلة، قبل أن تتفاقم حالتها تدريجياً حتى لحظة الوفاة.

وُلدت حياة الفهد في 15 أبريل 1948، وعاشت طفولة صعبة بعد فقدان والدها مبكراً، ما دفعها لترك الدراسة، لكنها تمكنت من شق طريقها بنفسها نحو النجاح، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الخليج.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي من خلال مسلسل «عائلة بو جسوم»، بعد أن اكتشفها الفنان أبو جسوم، لتقدّم لاحقاً أكثر من 200 عمل فني، وتُلقّب بـ“سيدة الشاشة الخليجية”.

وقدّمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة شكّلت ذاكرة الدراما الخليجية، وكونت ثنائيات فنية ناجحة مع الفنانة سعاد عبد الله، إلى جانب مساهماتها في الكتابة والإنتاج.

برحيلها، تخسر الساحة الفنية العربية رمزاً بارزاً، فيما يبقى إرثها الفني والإنساني حاضراً، شاهداً على رحلة استثنائية جمعت بين المعاناة والنجاح.