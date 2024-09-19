السعودية تمنع الزواج من هذه الجنسيات وتتخذ اجراءات صارمة بحق المخالفين

أصدرت المملكة العربية السعودية عددا من القوانين واللوائح الجديدة تتعلق بزواج المواطنين من جنسيات أجنبية معينة، حيث وضعت "ضوابط وعقوبات" صارمة على المقبلين على الزواج من هذه الجنسيات.

ووفقا للقرار الجديد فإنه يمنع على مواطني السعودية الارتباط والزواج من حاملي هذه الجنسيات الأجنبية:

بنغلاديش: حيث شدّد القانون على عدم السماح لأيّ مواطن أو مواطنة سعودي/ة بالزواج من أي شخص يحمل الجنسيّة البنغلاديشية.

باكستان: لا يسمح زواج أي رجل سعودي أو سيّدة سعوديّة من حاملي الجنسيّة الباكستانية.

برما: تمنع السلطات السعوديّة أيضًا زواج أي شخص من مواطنيها من كلا الجنسين من أي شخص يحمل الجنسيّة البرماوية.

والعقوبات التي تفرض على المخالفين:

*محاكمة أمام ديوان المظالم: في حال انتهاك القانون سيتم إحالة المواطن المخالف للقانون الى ديوان المظالم السعودي لاتخاذ الإجراءات التأديبية التي ينص عليها القانون.

*عدم توثيق الزواج: لن يكون بإمكان المواطن السعودي توثيق الزواج في الجهات الرسمية، أي أنه لن يتم الاعتراف بالزواج قانونيا.

*ترحيل الطرف الأجنبي: إذا كان الطرف الأجنبي (غير السعودي) مقيما في السعودية، سيتم ترحيله على الفور، أما إذا كان خارج المملكة، سيتم حظر دخوله الى السعودية، ولن يسمح له بزيارتها مستقبلا.

وفي إطار هذه التشديدات فرضت السعودية شروطا على مواطنيها ممن يرغبون بالزواج من مواطنين أو مواطنات مغاربة، حيث تشترط السعودية "خلو" الشخص المعني من أي قضايا جنائية، وفي حال كان الحديث عن رجل سعودي متزوج سابقا من سعودية يشترط عليه الحصول على موافقة زوجته السعودية، للسماح بإتمام هذا الزواج.