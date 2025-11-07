حرب النجوم متواصلة: براد بيت يرفع دعوى ضخمة ضد أنجلينا جولي

بعد عام من انتهاء إجراءات طلاقهما الطويلة، رفع الممثل العالمي براد بيت دعوى قضائية ضد طليقته أنجلينا جولي، يطالب فيها بمبلغ 35 مليون دولار على خلفية الخلاف حول ملكية الكروم الفرنسي المشترك بينهما، "شاتو ميرابل".

ووفقًا للادعاءات، فإن جولي باعت حصتها في الكروم عام 2021 خلافًا لاتفاق سابق بين الطرفين. من جهتها، نفت جولي وجود أي اتفاقية بهذا الشأن ورفعت دعوى مضادة، متهمة بيت بمحاولة "الانتقام وإسكاتها". كما أكدت محاميتها أن بيت يسعى لإخفاء مستندات تتعلق باتفاقية سرية، والتي ترتبط بتصرفاته المزعومة تجاه أسرته في رحلة خاصة عام 2016.

وقال بول ميرفي، محامي جولي، في تصريحات لمجلة People: "رد بيت قائم على الافتراضات والتكهنات، ويهدف إلى الإضرار بالسرية المهنية لعلاقتها بمحاميها". وأضاف: "هذه الدعوى تعكس محاولات بيت المستمرة للسيطرة على أنجلينا".

يذكر أن الثنائي الحائز على جائزة أوسكار، والوالدان لستة أطفال، انفصلا عام 2016 بعد علاقة دامت 12 عامًا.