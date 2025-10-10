أبرز المعلومات عن ماريا ماتشادو التي خطفت جائزة نوبل من ترامب ؟

خيبة أمل في واشنطن: أعلنت اللجنة الانتخابية اليوم (الجمعة) أن ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة من فنزويلا، هي الفائزة بجائزة نوبل للسلام.

وفقًا لموقع المراهنات الرئيسي Polymarket، كانت ماتشادو هي المرشحة البارزة بنسبة فوز 71.8%، بينما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك نسبة 2.9% فقط، وذلك على الرغم من دفعه الشرس لضمان حصوله على الجائزة، بما في ذلك تصريحات علنية بأنه يستحقها ونداءات لمسؤولين نرويجيين.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، الأربعاء، فوز السياسية والمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرًا لـ"عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية"، بحسب بيان اللجنة.

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية يورغن واتنه فليدنس خلال مؤتمر صحفي في أوسلو إن ماتشادو "قدمت مثالًا استثنائيًا على الشجاعة في النشاط المدني في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن نضالها "ألهم جيلًا جديدًا من المدافعين عن الحرية في المنطقة".

أفاد مقر عائلات المخطوفين الإسرائيليين عقب إعلان الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "على الرغم من أن لجنة جائزة نوبل اختارت هذا العام فائزًا آخر، تبقى الحقيقة واضحة ولا يمكن التشكيك بها - لا يوجد قائد أو منظمة فعلوا أكثر من أجل السلام في العالم من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب".

وأضافوا: "الرئيس ترامب يعمل بلا كلل، حتى في هذه اللحظة بالذات، لضمان عودة جميع أحبائنا الـ48 - الأحياء والقتلى. الأحياء الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن كي يبدأوا التعافي والشفاء. القتلى لدفن لائق ومحترم، دفن وإغلاق دائرة حُرمت منه عائلاتهم لفترة طويلة جداً".

واختتموا بالقول: "إن إنجازات الرئيس ترامب غير المسبوقة בתחום تعزيز سياسة السلام في العام الماضي تتحدث عن نفسها. لا جائزة، أو غيابها، يمكن أن تقلل من التأثير العميق الذي كان له على عائلاتنا وعلى السلام العالمي. التزامه بإعادة آخر المختطفين وإنهاء الحرب لا يعتمد على الجوائز أو المدائح. سنواصل الوقوف إلى جانب الرئيس ترامب في نضاله لإكمال هذه المهمة، وسيذكر التاريخ إنجازاته كأهم مساهمة للسلام العالمي في جيلنا".

أبرز المعلومات عن ماريا ماتشادو التي خطفت الجائزة من ترامب

وتُعتبر ماريا كورينا ماتشادو من أبرز وجوه المعارضة الديمقراطية في فنزويلا. وهي مهندسة صناعية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وُلدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1967 في كاراكاس، وهي الابنة الكبرى لعالمة النفس كورينا باريسكا ورجل الأعمال هنريكي ماتشادو زولواجا.

حصلت ماتشادو على شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة "أندريس بيلو" الكاثوليكية، ودرجة الماجستير في المالية من معهد الدراسات العليا للإدارة (IESA) في كاراكاس.

بدأت مسيرتها السياسية عام 2002 حين شاركت في تأسيس منظمة "سمات" (Súmate) المعنية بمراقبة الانتخابات وتعزيز حقوق المواطنين، قبل أن تؤسس عام 2013 حزب "فينتي فنزويلا" (Vente Venezuela)، الذي يُعد من أبرز الأحزاب الليبرالية المعارضة في البلاد.

وعُرفت ماتشادو بانتقاداتها الحادة لنظامي هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، ودفاعها المستمر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في فنزويلا، لتصبح واحدة من أبرز رموز النضال السلمي ضد الاستبداد في أمريكا اللاتينية.