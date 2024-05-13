لأول مرة في تاريخ مهرجان “موازين” بالمغرب: أم كلثوم تغني عبر تقنية الهولوغرام على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس

ستغني المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم عبر تقنية الهولوغرام في الدورة الـ19 من المهرجان "موازين" بالمغرب لأول مرة في تاريخه والذي ستنظمه جمعية مغرب الثقافات” خلال الفترة من 21 و29 يونيو/حزيران الوشيك، وسيكون الحفل المرتقب بتقنية الهولوغرام الأول من نوعه في البلاد، ويتوقع أن يشهد حضورا كثيفا لعشاق الفنانة المصرية التي زارت المغرب أول مرة عام 1968.

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وإلى جانب أم كلثوم، تميزت برمجة دورة هذا العام بحضور عدد من الفنانين المغاربة والعرب والأجانب من بنيهم سميرة سعيد ونجوى كرم ونيكي ميناج. وبذلك يستأنف مهرجان “موازين” عروضه على إيقاعات مغربية وعربية ودولية بعد توقف دام 3 سنوات بسبب وباء كورونا.

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وجاء في الإعلان “استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم يوم 23 يونيو المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس”.

وتعتمد تقنية الهولوغرام على صور ومقاطع فيديو لإعادة تشكيل مجسمات ثلاثية الأبعاد لأشخاص وأجسام متحركة وذلك عبر تقنية الليزر. ويعود تاريخ اكتشاف هذه التقنية إلى عام 1947، لكنها عرفت تطورا متواصلا على مدار العقود الماضية، خاصة بعد استخدماها في المجال السينمائي.