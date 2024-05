لأول مرة في تاريخ مهرجان “موازين” بالمغرب: أم كلثوم تغني عبر تقنية الهولوغرام على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس

ستغني المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم عبر تقنية الهولوغرام في الدورة الـ19 من المهرجان "موازين" بالمغرب لأول مرة في تاريخه والذي ستنظمه جمعية مغرب الثقافات” خلال الفترة من 21 و29 يونيو/حزيران الوشيك، وسيكون الحفل المرتقب بتقنية الهولوغرام الأول من نوعه في البلاد، ويتوقع أن يشهد حضورا كثيفا لعشاق الفنانة المصرية التي زارت المغرب أول مرة عام 1968.

