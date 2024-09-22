الجيش الإسرائيلي يغلق مكتب الجزيرة في رام الله
جرى القرار بموجب أمر سار لمدة 45 يوما يعتمد على قوانين الطوارئ
i24NEWS
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أفادت قناة الجزيرة القطرية أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت مكاتب القناة في رام الله وقاموا بمصادرة مستندات ومعدات، وذلك بموجب أمر ساري لمدة 45 يوما بموجب قوانين الطوارئ.
https://x.com/i/web/status/1837651848821407956
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وأفادت القناة أن القوات الإسرائيلية منعت مراسلي القناة الكبار – مدير المكتب وليد العمري وجيفارا البديري من التصوير وبث ما يحدث في الشارع خارج المكتب، وإن الجيش الإسرائيلي يمنعهم من استخدام سياراتهم.
ووفقا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي أحضر معه شاحنات للمكان بهدف مصادرة إجهزة ومعدات التصوير وملفات المكتب في رام الله.
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