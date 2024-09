الجيش الإسرائيلي يغلق مكتب الجزيرة في رام الله

أفادت قناة الجزيرة القطرية أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت مكاتب القناة في رام الله وقاموا بمصادرة مستندات ومعدات، وذلك بموجب أمر ساري لمدة 45 يوما بموجب قوانين الطوارئ.

