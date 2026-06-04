توفيت اليوم في فرنسا الفنانة الفرنسية-الإيرانية مرجان ساترابي، صاحبة الرواية المصورة الشهيرة “بيرسيبوليس”، عن عمر يناهز 56 عاماً، بحسب ما أفادت عائلتها لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتُعد ساترابي واحدة من أبرز الأسماء في عالم الرواية المصورة والرسوم التعبيرية، حيث اشتهرت بعملها الأيقوني “بيرسيبوليس” الذي تناول سيرتها الذاتية وتجربتها في إيران بعد الثورة الإسلامية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى فيلم رسوم متحركة حاز على جوائز دولية مرموقة.

وُلدت ساترابي في طهران عام 1969، وغادرت إيران في سن مبكرة إلى أوروبا، قبل أن تستقر في باريس وتبدأ مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود، ركزت خلالها على قضايا الحرية والهوية والمنفى.

وخلال مسيرتها، عُرفت ساترابي بمواقفها النقدية تجاه الأوضاع في إيران، كما شاركت في أعمال فنية وأدبية تناولت قضايا حقوق الإنسان والحريات، من أبرزها كتاب “امرأة، حياة، حرية” الذي صدر عام 2024.

وفي تعليق على وفاتها، وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها “فنانة محبة للحرية” و”صوت ثقافي عالمي ترك أثراً واسعاً في الأدب والفن”.

ويُتوقع أن يظل إرث ساترابي حاضراً في المشهد الثقافي العالمي من خلال أعمالها التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثرت في أجيال من القرّاء والفنانين.