ضجة الأغنية عن هتلر: إلغاء المهرجان الذي دعا كانييه ويست

قد يعجبك أيضًا -

أعلن مهرجان روبيكون للهيب هوب، الذي كان من المقرر إقامته هذا الشهر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، اليوم (الجمعة)، إلغاء الحدث بالكامل. يأتي ذلك عقب قرار إلغاء حفل موسيقي كان مقررًا لمغني الراب كانييه ويست، إثر الجدل الذي أثارته أغنيته "هايل هتلر".

كان من المفترض أن يكون هذا العرض المُخطط له هو العرض الأوروبي الوحيد لـ ويست هذا العام. ولكن بعد إصدار الأغنية في مايو\ايار الماضي، في الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية، وقّع آلاف الأشخاص عريضةً ضده. ووصف المتظاهرون الحدث بأنه "إهانة للذاكرة التاريخية، وتمجيد لعنف الحرب، وإذلال لجميع ضحايا النظام النازي".

ووصف المهرجان، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 20 يوليو\تموز، نفسه بأنه مركز مشهد الهيب هوب في سلوفاكيا. وذكر بيانٌ صادر عن المنظمين على إنستغرام أن القرار اتُخذ "بسبب ضغط إعلامي وانسحاب عدد من الفنانين والشركاء. لم يكن هذا قرارًا سهلاً"، دون الإشارة إلى أداء ويست كسبب مباشر للإلغاء.

أكدت المنظمتان الداعمتان للعريضة أن ويست "يكرر باستمرار رسائل وأيديولوجيات تتعلق بأحلك فترة في التاريخ الحديث". خلال الهولوكوست، أُرسل أكثر من 70 ألف يهودي سلوفاكي إلى معسكرات الاعتقال وقُتلوا.

في وقت سابق من هذا الشهر، كُشف أن الحكومة الأسترالية ألغت تأشيرة ويست بعد الأغنية المثيرة للجدل. كما حظرت ألمانيا الأغنية بسبب لغتها المتطرفة، تماشيًا مع قوانين معاداة السامية في البلاد. وقد حُذفت من معظم منصات البث الرئيسية. ومع ذلك، فقد وُزِّعت ووجدت رواجًا على شبكة إكس التابعة لإيلون ماسك.

على الرغم من فوز ويست بـ 24 جائزة غرامي خلال مسيرته الفنية، إلا أنه أصبح شخصية مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته المعادية للسامية بشكل متزايد. في الأغنية المذكورة، والتي تنتهي بمقطع من خطاب أصلي لهتلر عام 1935، يُسمع الطاغية يدعو أنصاره إلى "الوقوف بجانبي كما وقفت بجانبكم".