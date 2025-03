أوسكار 2025: "أنورا" يفوز بجوائز أفضل فيلم، الممثلة وإخراج ||واليكم كافة الفائزين

اختتم صباح اليوم (الاثنين) حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، الذي يختتم العام السينمائي 2024، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة. "Anora" هو الفائز الأكبر في الأمسية، بعد أن حصد جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة لميكي ماديسون وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي لشون بيكر. وهذا هو أول ترشيح لماديسون البالغة من العمر 25 عاما لجائزة الأوسكار، وقد تغلبت على ديمي مور، التي فازت بمعظم الجوائز هذا الموسم عن أدائها في فيلم "The Material". وفاز أدريان برودي بجائزة افضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "The Brutalist".

قام بتقديم الحفل الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس للمرة الأولى هذا العام الممثل الكوميدي كونان أوبراين، الذي تولى القيادة خلفاً لمقدم السهرة الأمريكي جيمي كيميل، الذي ادار الحفل أربع مرات بما في ذلك العام الماضي. وجرى السباق على جوائز الأوسكار لهذا العام على خلفية الحرائق التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، حيث تم تأجيل إعلان الترشيحات مرتين بسببها.

AP Photo/Chris Pizzello

فاز سياران كولكين بالجائزة الأولى خلال الحفل وهي - أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Real Pain". ووجه الشكر لمخرج الفيلم وكاتب السيناريو جيسي أيزنبرج الذي لعب دور البطولة إلى جانبه أيضا قائلا: "أنت عبقري، لكنني لن أقول ذلك في وجهك". فاز الفيلم اللاتفي "With the Current" بفئة أفلام الرسوم المتحركة. وقال المخرج جينتيز زيلبلوديس: "آمل أن يفتح هذا الباب أمام صانعي أفلام الرسوم المتحركة المستقلين". وفاز شون بيكر بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم "أنورا" الذي تم ترشيحه أيضًا لجائزة أفضل فيلم. وفاز فيلم الإيراني " In the Shadow of the Cypress " بجائزة فيلم الرسوم المتحركة القصيرى، واعترف صانعوه على خشبة المسرح أنهم هبطوا في لوس أنجلوس قبل حوالي ثلاث ساعات فقط.

وحصلت زوي سالدانا على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "إميليا بيريز". وقالت بحماس: "أنا ممتنة لهذا الشرف وسأنقله قدما". جائزة أخرى للفيلم هي أفضل أغنية أصلية " El Mal"". وذهبت جائزة الأوسكار للفيلم الوثائقي القصير إلى فيلم "الفتاة الوحيدة في الأوركسترا" للمخرجين مولي أوبراين وليزا ريمنجتون.

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

وفاز الفيلم الإسرائيلي الفلسطيني "لا أرض أخرى" بجائزة أفضل فيلم وثائقي كما كان متوقعا. وقف الجمهور على أقدامهم وهتفوا، وصعد المبدعان باسل عدرا ويوفال أبراهام وتحدثا لدقائق طويلة عن التمييز والقمع ضد الفلسطينيين. ودعا مخرج الفيلم عدرا إلى "وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، وأضاف: "الفيلم يعكس الواقع الصعب الذي نتعامل معه منذ عقود، وهو واقع مستمر حتى الآن، وندعو العالم أجمع إلى اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذا الظلم".

وتحدث يوفال أبراهام عن المختطفين في غزة ودعا إلى إطلاق سراحهم: "لقد صنعنا هذا الفيلم معًا، فلسطينيين وإسرائيليين، لأن أصواتنا معًا أقوى. نرى بعضنا البعض. الدمار المروع في غزة، الذي يجب أن ينتهي، والمختطفون الإسرائيليون الذين اختطفوا بوحشية في 7 أكتوبر، والذين يجب إطلاق سراحهم". ويصف الفيلم مواجهة سكان مسافر يطا جنوب جبل الخليل، لمحاولات السلطات الإسرائيلية ترحيلهم.

Patrick T. Fallon / AFP

وفاز الفيلم البرازيلي "I'm Still Here" بجائزة أفضل فيلم دولي، فيما ترشحت فرناندا توريس لجائزة أفضل ممثلة عن أدائها فيه. وفاز أدريان برودي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Brutalist. وتضاف هذه الجائزة إلى جائزة أوسكار أخرى فاز بها عن دوره في فيلم "The Pianist" عام 2002. وقال برودي بحماس: "أشعر أنني محظوظ للغاية"، مخاطباً أولاده الآخرين قائلاً: "والدكم سيعود إلى المنزل منتصراً".

AP Photo/Chris Pizzello

فاز شون بيكر بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "Anora". وفازت ميكي ماديسون البالغة من العمر 25 عاما، بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها الرائع في الفيلم، في أول ترشيح لها للجائزة. كلاً من بيكر وماديسون شكرا في خطابيهما العاملين في صناعة الجنس "الذين شاركوني قصصهم وجعلوا هذا الفيلم ممكنًا"، هذا ما قاله بيكر. وأضافت ماديسون: "سأدعمهم وسأكون حليفتهم. كان لقاءهم أبرز ما في هذه التجربة".

AP Photo/Chris Pizzello

AP Photo/Chris Pizzello

وتصدر فيلم "إميليا بيريز" للفرنسي جاك أوديار، عدد الترشيحات بـ13 إجمالا. فيلم "الوحشي" لبرادي كوربيت و"المسحور" لجون إم. تشو بـ 10 ترشيحات لكل منهما.

خسرت الممثلة كارلا صوفيا جاسكون الكثير من فرصها للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "إميليا بيريز" بعد أن تسببت بضجة إعلامية بسبب تغريداتها السابقة، بما في ذلك الهتافات المناهضة للإسلام. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت ستظهر في الحفل بعد ذلك، لكن تم التأكيد على أنها ستحضر حفل الأوسكار نفسه، وقد حضرت بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الحفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية على الموسيقار والمنتج والموزع كوينسي جونز الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي. وكذلك حصلت فرقة جولييت تايلور التي عملت غالبًا مع وودي آلن. المنتجان باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون، الذي كان حتى وقت قريب المالك الوحيد لامتياز أفلام جيمس بوند حتى باعوا الحقوق لشركة Amazon/MGM، فازوا بجائزة Irving G. Academy. ثالبرج لمساهمتهما "في المشهد السينمائي للصناعة"، وفاز المخرج وكاتب السيناريو البريطاني ريتشارد كيرتس ("أربع حفلات زفاف وجنازة"، "نوتنج هيل") بجائزة أكاديمية جين هيرشهولت لمساهمته الإنسانية.