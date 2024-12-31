"أطول قضية طلاق بتاريخ هوليود": براد بيت وأنجلينا جولي يتوصلان إلى اتفاق طلاق

توصل الممثلان أنجلينا جولي وبراد بيت إلى اتفاق طلاق، مما أنهى واحدة من أطول قضايا الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود. وأكد محامي جولي، جيمس سيمون، الليلة (الثلاثاء) لوكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الزوجين توصلا إلى اتفاق والذي نشرت تفاصيله لأول مرة مجلة "بيبل".

وقال سايمون في بيان: "منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد بيت" وتابع "لقد تركت هي والأطفال جميع الأصول التي تقاسموها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الحين ركزت على محاولة إيجاد الهدوء. هذا مجرد فصل واحد من عملية طويلة ومطولة. بصراحة، أنجلينا منهكة، لكنها سعيدة أن هذا الفصل قد انتهى."

وبحسب التقارير، لم يتم تقديم المستندات بعد إلى المحكمة، وسيتعين على القاضي إعطاء موافقته على اتفاق التسوية. ولم يتم تلقي إجابة حتى الآن من محامي بيت. وكانت جولي البالغة من العمر 49 عامًا وبيت البالغ من العمر 61 عامًا من بين أبرز الأزواج في هوليوود لمدة 12 عامًا. الممثلان الحائزان على جائزة الأوسكار لديهما ستة أطفال مشتركين.

وتقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016، بعد رحلة جوية مشتركة من أوروبا، وخلالها، بحسب جولي، تصرف بيت بطريقة مسيئة تجاهها وتجاه أطفالهما. وفي عام 2019، أعلن القاضي طلاقهما، ولكن كان من الضروري التوصل إلى تسوية منفصلة لتقسيم الأصول والممتلكات وحضانة الأطفال.

توصل قاض خاص تم تعيينه للتعامل مع القضية إلى قرار بعد فترة وجيزة بشأن الحضانة المشتركة والمتساوية بين جولي وبيت، لكن جولي طالبت بإبعادة عن القضية بسبب تضارب المصالح الذي لم يتم الكشف عنه. وافقت محكمة الاستئناف، وتم إبعاد القاضي، وكان على الاثنين البدء من جديد.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الاتفاق، ولكن تم الكشف عن تفاصيل بسبب دعوى قضائية منفصلة رفعها بيت، وادعى فيها أن جولي تراجعت عن اتفاق يقضي بأن تبيعه حصتها في مصنع نبيذ فرنسي يملكه الاثنان.