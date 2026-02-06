لجنة برلمانية في الكنيست تصادق على نقل مسؤولية المناطق الأثرية بالضفة الغربية لإسرائيل

حتى هذه المناطقُ الأثرية ستصبحُ في قبضةِ إسرائيل.. بعد موافقةِ لجنةٍ في الكنيست على مشروعِ قانونِ تعديلِ قانونِ سلطة الآثار الإسرائيلية بالقراءةِ الأولى بهدفِ نقلِ المسؤوليةِ عن رعايةِ الآثارِ والتراثِ والمواقعِ الأثريةِ في الضفةِ الغربية للسلطات الإسرائيلية في خطوةٍ يراها مراقبون جزءاً من مسارٍ أوسع لفرضِ السيادةِ الإسرائيلية.....

وبحسبِ المقترح، يجري العملُ على إنشاءِ هيئةِ تراثِ الضفةِ الغربية التابعةِ لوزارةِ التراثِ الإسرائيلية لتتولى صونَ وترميمَ واستكشافَ وتطويرَ المواقعِ الأثرية بميزانيةٍ سنويةٍ تُقدرُ بثلاثين مليون شيقل.. وهي قضايا لا تزالُ قيدَ النقاشِ تمهيداً للقراءةِ الثانيةِ والثالثة.. وزارةُ القضاء الإسرائيلية طلبت إعادةَ القانونِ إلى اللجنةِ الوزاريةِ المختصة نظراً لحساسيتِه الدوليةِ وتداعياتِه القانونيةِ والسياسية..

فلسطينيا يؤكدُ مسؤولون أن الآثارَ والتراثَ يتعرضان منذ سنواتٍ لعملياتِ ضمٍّ ممنهجة تصاعدت خلال عامِ ألفين واربعةٍ وعشرين بعد قراراتٍ منحت الإدارةَ المدنيةَ صلاحياتٍ أوسع للسيطرةِ على المواقعِ الأثرية في المناطقِ المصنفة بي في مشهدٍ يعكسُ التنافسَ على الروايةِ التاريخيةِ والسيطرةِ الميدانية في الضفةِ الغربية.