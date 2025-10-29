زجاجة من الماضي تكشف أسرار جنود أستراليين بعد 109 عام |فيديو

عثر مؤخراً على رسائل كتبت قبل أكثر من مئة عام من قبل جنديين أستراليين خلال الحرب العالمية الأولى، داخل زجاجة على شاطئ أستراليا الغربية. وأفادت وكالة الأنباء AP أن عائلة براون اكتشفت الزجاجة من إنتاج شركة Schweppes في 9 أكتوبر خلال تنظيف روتيني لشاطئ وورتون.

Deb Brown

وكانت الزجاجة تحتوي على مذكرتين مكتوبتين بقلم الرصاص بتاريخ 15 أغسطس\آب 1916، من قبل العريفين مالكولم نيفيل (27 عاماً) وويليام هارلي (37 عاماً)، بعد أيام قليلة من مغادرة السفينة HMAT A70 Ballarat مدينة أديليد في جنوب أستراليا بتاريخ 12 أغسطس\آب 1916، متجهة إلى الجبهة الغربية في أوروبا لتعزيز اللواء الأسترالي الـ48 للمشاة.

كتب نيفيل لوالدته روبيرتينا أنه "يستمتع كثيرًا، والطعام جيد جدًا"، فيما تمنّى هارلي للمرسل إليه "أن يكون بصحة جيدة كما نحن الآن"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "في مكان ما في الخليج"، في إشارة إلى الخليج الكبير بأستراليا. طلب نيفيل من المرسل إيصال رسالته إلى والدته، بينما طلب هارلي، الذي فقد والدته سابقًا، من المرسل الاحتفاظ بمذكراته.

اختلفت أقدار الجنديين: فقد قُتل نيفيل بعد عام من ذلك، بينما أصيب هارلي مرتين، ونجا من الحرب، وتوفي في أديليد عام 1934 نتيجة سرطان، يُعتقد أنه ناتج عن استنشاق غازات ألمانية. وأوضحت عائلة براون أن الزجاجة لم تكن قد تجولت كثيرًا، بل كانت مدفونة في الكثبان الرملية لأكثر من مئة عام، قبل أن تكشفها موجات عاتية أدت إلى تآكل الكثبان مؤخرًا. وبالرغم من رطوبة الورق، بقيت الكتابة مقروءة.

وأثارت هذه التسمية شعورًا كبيرًا لدى أحفاد الجنديين. وقالت آن ترنر، حفيدة هارلي، إن عائلتها "مذهولة تمامًا" وتشعر "كما لو أن جدنا تواصل معنا من قبره". فيما وصف ربّي نيفيل، ابن أخ نيفيل البعيد، الاكتشاف بأنه "أمر لا يصدق" وأكد أنه جمع شمل عائلته.