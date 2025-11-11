أكدت السلطات السورية في دمشق اليوم أن عدة تماثيل نادرة من الحقبة الرومانية وسلع أثرية أخرى سُرقت من المتحف الوطني بالعاصمة، في عملية اعتبرت صادمة للمجتمع الثقافي المحلي والدولي.

Youssef KARWASHAN / AFPTV / AFP

وقال قائد قوات الأمن الداخلي في دمشق، العقيد أسامة عاتكة، إن السرقة وقعت في الليلة ما بين يوم الأحد والإثنين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات على الفور لاستعادة القطع المسروقة وتحديد ملابسات الحادث. وأضاف أن التحقيقات تشمل أيضًا مسؤولي الأمن والعاملين بالمتحف لمعرفة كيفية حدوث الاختراق الأمني.

من جانبه، نشر الصحفي محمد السلوم، الذي كان أول من أبلغ عن السرقة قبل إصدار التصريحات الرسمية، على حسابه في فيسبوك أن السلطات نفذت خلال الليلة الماضية عمليات توقيف واستجواب لعدد من المشتبه بهم، إلا أن التحقيق لم يسفر بعد عن أي خيط يؤدي لاسترجاع القطع الأثرية.

يُذكر أن المتحف الوطني بدمشق يضم مجموعة ضخمة من القطع التاريخية التي جُمعت من مختلف أنحاء سوريا. وقد تعرضت العديد من هذه الكنوز للدمار خلال الحرب الأهلية في البلاد، سواء نتيجة للعمليات العسكرية أو الهجمات المتعمدة التي نفذتها بعض الجماعات المسلحة، أبرزها تنظيم داعش. والقطع التي نُقلت إلى المتحف في السنوات الأخيرة كانت تمثل أبرز ما نجا من هذا الدمار.

وتأتي هذه السرقة في وقت حساس يزداد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن حماية التراث الثقافي السوري من التهريب والنهب، في ظل استمرار الصراعات والاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.