مصر تسترد هذه القطع الأثرية القيمة من هولندا

نجحت مصر باسترداد ثلاثة قطع أثرية هربت الى خارج البلاد، وتم العثور عليها في هولندا، وعرضت اثنتان منها للبيع في متجر للتحف هناك.

https://x.com/i/web/status/1828417330784674140