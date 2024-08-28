مصر تسترد هذه القطع الأثرية القيمة من هولندا

نجحت مصر باسترداد ثلاثة قطع أثرية هربت الى خارج البلاد، وتم العثور عليها في هولندا، وعرضت اثنتان منها للبيع في متجر للتحف هناك.

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وذكر بيان صادر عن السفارة المصرية في لاهاي بأن القطع التي تم استردادها تشمل رأسا محنطا يعود العصر الهلنستي وتمثالا جنائزيا مصنوعا من السيراميك يرجع تاريخه الى عصر المملكة المصرية الحديثة (بين 664 و332 قبل الميلاد)، وجزء من مقبرة خشبية يحمل نقشا يعبر عن الآلهة ايزيس من الفترة ما بين 663 و504 قبل الميلاد.

وذكرت السلطات المصرية أن هذه القطع الأثرية الثلاث سرقت، وتم تهريبها الى الخارج بعد اكتشافها من خلال عمليات تنقيب غير قانونية. في حين استعادت السلطات الهولندية القطع الأثرية بعد التأكد من تهريبها من مصر، بينما سلم شخص هولندي الرأس المحنط الذي ورثه من أحد أفراد أسرته للسلطات وهو بحالة جيدة وتظهر فيه بقايا أسنان وشعر.

ويأتي استرداد القطع الأثرية من هولندا كجزء من جهود السلطات المصرية لمحاربة الاتجار بالآثار المسروقة ونجحت باستعادة 30 ألف قطعة أثرية منذ عام 2014.