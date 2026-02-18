ظهور أيقونة الشعر الجواهري في إعلان شاي يثير غضبا شديدا في العراق

أثار إعلان تجاري لأحد منتجات الشاي عاصفة من الجدل في العراق بعد تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجسيد شخصيات وطنية راحلة في مشهد دعائي أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

الفيديو أظهر الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، وأول رئيس وزراء للعراق نوري السعيد، وهما يقدمان الشاي لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في مشاهد اعتبرها عراقيون "إساءة لرموز وطنية".

غضب واسع ومطالب بالمحاسبة

وتصدّر الوسم المرتبط بالإعلان منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون ومثقفون أن توظيف قامات أدبية وتاريخية في إعلان تجاري يمسّ بمكانتها الرمزية، مطالبين بمحاسبة الجهة المنتجة.

تحرك حكومي فوري

من جهته، أعلن السوداني رفضه القاطع لمحتوى الفيديو، مؤكدًا أنه لا ينسجم مع مكانة الجواهري الأدبية والوطنية. كما وجّه هيئة الإعلام والاتصالات بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات التي أنتجت أو روّجت الإعلان، مشددًا على أن استخدام الذكاء الاصطناعي تم بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية.

وأكد رئيس الوزراء احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة الجهة المسؤولة عن الفيديو الذي وصفه بـ"المسيء للعراق ورموزه الوطنية".

ويشار الى أن الجواهري يُعد من أبرز شعراء القرن العشرين، واشتهر بقصائد خالدة مثل "يا دجلة الخير"، كما عُرف بمواقفه السياسية الجريئة التي وضعته في مواجهة متكررة مع السلطات عبر العقود.