وفاة المغنية الأسطورية بوني تايلر عن 75 عاماً بعد صراع مع المرض

رحلت اليوم (الخميس) المغنية الأسطورية بوني تايلر عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد شهر من استيقاظها من غيبوبة. توفيت في المستشفى حيث كانت تتلقى العلاج من مرضٍ ما.

تايلر الويلزية، التي كان اسمها الحقيقي جاينور هوبكنز، تُذكر بشكل خاص من أغانيها الناجحة في الثمانينات "Holding Out for a Hero" و"Total Eclipse of the Heart". في عام 2013 شاركت في مسابقة اليوروفيجن بأغنية "Believe in Me"، واحتلت المركز التاسع عشر.

في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لديفا الباور-بالادز، كُتب: "عائلة بوني وطاقمها مفجوعون للإعلان بأنها توفيت الليلة الماضية بشكل غير متوقع في مستشفى في البرتغال، نتيجة للمرض الذي كانت تتعالج منه. نرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت لكي نتمكن من التعامل مع هذه المأساة."

في شهر أيار/مايو الماضي، أُدخلت في غيبوبة اصطناعية عقب عملية جراحية طارئة في الأمعاء أجرتها في البرتغال. في الشهر الماضي، أفاد متحدث باسمها بأنها أفاقت من الغيبوبة، لكنها لا تزال في حالة "غير جيدة" وتقبع في وحدة العناية المركزة.

تايلر نشأت في إسكان عام بجنوب ولاية ويلز. اكتشفها صائد مواهب في نادٍ ليلي، وفي عام 1977 أصدرت أولى أغانيها المنفردة "Lost in France". في نفس السنة حققت شهرة عالمية بفضل أغنية البالاد "It's a Heartache"، التي وصلت إلى المركز الرابع في قائمة الأغاني البريطانية والمركز الثالث في قائمة بيلبورد الأمريكية.

أكبر أغنياتها الناجحة، "Total Eclipse of the Heart"، صدرت عام 1983 وتصدرت قوائم الأغاني على جانبي المحيط الأطلسي. كتب الأغنية الدرامية جيم شتاينمان، وكان اسمها الأصلي "Vampires in Love" لأنها كُتبت خصيصاً لنسخة مسرحية موسيقية من "نوسفيراتو". وقالت تايلر مؤخراً في مقابلة مع الـBBC: "أنا لا أتعب أبداً من غنائها، أحب هذه الأغنية لأن الجميع ينتظرون بفارغ الصبر لينضموا إليّ ويغنوها معي".

ستاينمان كتب لها أيضًا نشيد البوب-روك الناجح من عام 1984 "Holding Out for a Hero"، الذي تم تسجيله من أجل موسيقى فيلم "Footloose" ونال شهرة متجددة بعد سنوات في فيلم "Shrek 2".

خلال مسيرتها المهنية اللامعة، تم ترشيح تايلر لعدد من جوائز الغرامي. في عام 2023 مُنحت لقب شرفي كعضوة في وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) تقديراً لمساهمتها في عالم الموسيقى. في العام الماضي أطلقت نسخة نوادي من أكبر أغانيها بالتعاون مع الدي جي العالمي ديفيد غيتا.