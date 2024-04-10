يوروفيجن يدين المضايقات عبر الإنترنت ضد المشاركة الإسرائيلية عيدن غولان

في ظل التوترات الراهنة والأحداث المؤلمة في الشرق الأوسط، أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU)، المنظم لمسابقة يوروفيجن 2024، إدانته الشديدة للمضايقات عبر الإنترنت التي تواجهها عيدن غولان، الممثلة الإسرائيلية في المسابقة. وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للمسابقة، أكد EBU على أهمية حرية التعبير والنقاش الديمقراطي حول القضايا المثارة بالمسابقة، التي تأتي في سياق الصراع القائم في الشرق الأوسط، مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال الإساءة أو خطاب الكراهية ضد الفنانين أو المشاركين في الحدث.

الاتحاد شدد على ضرورة الفصل بين الفنانين والقرارات السياسية المحيطة بالمسابقة، مؤكداً على قراره بمشاركة شركة البث الإسرائيلية "كان" في الحدث لهذا العام، رغم الدعوات لمنع إسرائيل من المشاركة بسبب الأوضاع في غزة. من ناحية أخرى، تم استبعاد روسيا من المشاركة، مما يعكس اختلاف في المواقف تجاه القضايا الجيوسياسية.

عيدن غولان، البالغة من العمر 20 عامًا، ستمثل إسرائيل في حفل نصف النهائي لمسابقة يوروفيجن، المقرر إقامته في 9 مايو بمدينة مالمو السويدية، إلى جانب 15 متسابقًا آخرين. وقد تم قبول مشاركتها بعد تعديل الأغنية التي كان من المقرر أن تؤديها، والتي اعتُبرت تحتوي على عناصر ذات دلالات سياسية.

القرار يعكس التزام يوروفيجن بمواصلة تقديم منصة للتعبير الفني مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة.