خفاش يعض المغنية ونجمة "غوسيب غيرل" - خلال ظهورها على المسرح

عض خفاش مغنية فرقة "ذا بريتي ريكليس" The Pretty Recklessونجمة المسلسل التلفزيوني "غوسيب غيرل"، تايلور مومسن، أثناء أدائها على المسرح في إسبانيا الأسبوع الماضي، كما ذكرت شبكة CNN اليوم (الأحد). مع ذلك، تعاملت المغنية مع الأمر بكل هدوء.

https://twitter.com/i/web/status/1796670870842114246 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كانت مومسن وفرقتها في منتصف أداء أغنية عن السحرة، عندما التصق خفاش بفخذ المغنية. ويظهر أحد مقاطع الفيديو، التي نشرتها المغنية عبر حسابها على إنستغرام، اللحظة المحددة التي طلبت فيها المساعدة من أعضاء فريقها، بعد أن أدركت وجود خفاش على ساقها. وشوهد العديد من الأشخاص في الفيديو يركضون إلى المسرح للمساعدة، وشوهد الخفاش وهو يطير بعيدًا بعد ثوانٍ. وأظهر الفيديو أيضًا لقطات لها في ما يبدو أنه مستشفى، حيث تلقت التطعيم من داء الكلب في ساقها

وقالت مازحة أمام الجمهور: "أعتقد أنني ساحرة حقًا"، في إشارة إلى أغنية "Witches Burn" التي غنتها عندما وقع الحادث. وقالت أيضًا إنها لم تكن لديها أي فكرة عن وجود الخفاش بالقرب منها حتى صاح الحشد. بالإضافة إلى ذلك، قالت: "لقد كان لطيفًا، لكنه عضني".

أعلنت مومسن أنها ستتلقى لقاحًا ضد الكلب خلال الأسبوعين القادمين. أيضاً شكرت الفريق في المستشفى الذي أطلق عليها اسم "باتجيرل - زوجة الخفاش".