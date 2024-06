خفاش يعض المغنية ونجمة "غوسيب غيرل" - خلال ظهورها على المسرح

عض خفاش مغنية فرقة "ذا بريتي ريكليس" The Pretty Recklessونجمة المسلسل التلفزيوني "غوسيب غيرل"، تايلور مومسن، أثناء أدائها على المسرح في إسبانيا الأسبوع الماضي، كما ذكرت شبكة CNN اليوم (الأحد). مع ذلك، تعاملت المغنية مع الأمر بكل هدوء.

https://twitter.com/i/web/status/1796670870842114246