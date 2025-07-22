"مواقف معادية لأمريكا وإسرائيل": تقرير - ترامب أمر بالانسحاب من اليونسكو

قد يعجبك أيضًا -

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) بانسحاب بلاده من اليونسكو. ويأتي هذا القرار بعد أن أمر في فبراير/شباط بمراجعة عضوية بلاده في المنظمة لمدة 90 يومًا، مع التركيز على معاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل داخلها.

خلال المراجعة، انتقد مسؤولو الإدارة سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

صرحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بأن الرئيس أمر بالانسحاب من اليونسكو، التي تدعم أجندة "اليقظة" (Woke)، ولا تتوافق مع المبادئ التي اختارتها أمريكا في انتخابات نوفمبر.

في الوقت نفسه، بحسب مسؤول في البيت الأبيض استخدمت اليونسكو لجنتها التنفيذية لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك إعلان مواقع مقدسة لليهود "مواقع تراث عالمي فلسطينية". إضافةً إلى ذلك، يُذكر في التقرير أن المنظمة تستخدم بشكل متكرر عبارات تُعلن أن "فلسطين تحت سيطرة إسرائيل" وتُدين الحرب مع حماس، دون انتقاد ممارسات المنظمة الوحشية في غزة.

بكين هي ثاني أكبر ممول للمنظمة، ويشغل مواطنون صينيون، مثل نائب المدير العام، شينغ كو، مناصب قيادية رئيسية.

اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترأسها سياسية يهودية فرنسية تُدعى أودري أزولاي.