عنصرية في المدارس العبرية.. المعلمون العرب بين الحاجة إليهم وبيئة عمل طاردة

بعد أحداث السابع من أكتوبر ازدادت معاناة المعلمين العرب في المدارس العبرية، حيث باتت مهمتهم محفوفة بالعديد من التحديات والصعوبات، بعد أن باتوا عرضة للتفوهات والتعليقات العنصرية ويتم مساءلتهم بصورة متواصلة حول أرائهم ومواقفهم السياسية، التقرير الميداني يرصد هذا الوضع، يمكنكم مشاهدته أعلاه.