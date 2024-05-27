مصر تحيي مسار خروج بني إسرائيل من سيناء بتوجيهات من السيسي

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر تخطط لإحياء مسار خروج "بني إسرائيل" في سيناء، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيتم تنظيم رحلات سياحية إليه، وذلك فور الانتهاء من أعمال تطوير موقع "التّجلي الأعظم"، بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا الخميس الماضي، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم التنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للترويج للمزارات الدينية والسياحية في مدينة سانت كاترين.وجاء إعلان الحكومة المصرية بدون تحديد واضح لمعالم مسار خروج "بني إسرائيل" في سيناء.

كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر قال خلال حديثه مع "العربية" أن قضية الاهتمام بمسار خروج بني إسرائيل يأتي استكمالا لمسار رحلة العائلة المقدسة واستكمالا لمزارات آل البيت، لافتا إلى أن الدولة المصرية قررت أن يكون هناك سياحية دينية متكاملة والتي بدأتها عام 2017, مضيفا أن "مسار خروج بني إسرائيل هو استكمال للمثلث،حتي يكون لدى مصر سياحية دينية خاصة بالمسلمين والمسيحيين واليهود".

وفي تعليقه عن تحديد مسار لخروج بني إسرائيل قال إنه "لا يوجد مسار واضح ومحدد لخروجهم سوى الشجرة العليقة وكنيسة الدير في سانت كاترين، وهناك اختلاف على الطريق والمسار نفسه "هل مشوا من طريق حورس الحربي أم من الشمال من طريق نخل وهو طريق ضيق ولا يوجد به مياه". واقترح شاكر عقد مؤتمر كبير لتحديد المسار.