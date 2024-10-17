لهذا السبب داهمت الشرطة المصرية موقع تصوير مسلسل الفنانة الكبيرة ميرفت أمين

الشرطة المصرية تداهم موقع تصوير مسلسل "جوما" من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والذي سيعرض في رمضان 2025

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الممثلة المصرية ميرفت أمين تلتقط لها المصورون صورًا أثناء وصولها إلى جلسة افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الحادي عشر في دبي في 10 ديسمبر 2014.
الممثلة المصرية ميرفت أمين تلتقط لها المصورون صورًا أثناء وصولها إلى جلسة افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الحادي عشر في دبي في 10 ديسمبر 2014.MARWAN NAAMANI / AFP

داهمت أجهزة الأمن المصرية في مديرية أمن الجيزة أستوديو تصوير مسلسل "جوما" من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بسبب تصوير مشاهد شرطية ووجود أسلحة هيكلية دون الحصول على ترخيص في منطقة البدراشين في محافظة الجيزة.

ANWAR AMRO / AFP
الممثلة المصرية ميرفت أمين تحضر عرض أزياء لمصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري خلال أسبوع الموضة الصيفي في العاصمة اللبنانية بيروت، في 19 مايو 2015.ANWAR AMRO / AFP

جاء هذا بعد تلقي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المباحث الجنائية حول وجود أشخاص يرتدون زي الشرطة باستديو المغربي بقرية أبو صير بمنطقة البدراشين، وهذا دفع أجهزة الأمن الى الانتقال بصورة فورية الى المكان، والذي اتضح أن يستخدم بتصوير مسلسل "جوما" من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين.

اتضح من التحقيقات أن المسؤولين عن الأستوديو لم يحصلوا على الموافقات اللازمة لتصوير هذه المشاهد، إضافة الى وجود أسلحة هيكلية. اعتقلت قوات الأمن مدير الأستوديو واثنين آخرين، وبعد تفتيش الأستوديو تبين عدم وجود الشروط المطلوبة للحماية، الأمر الذي يشكل خطرا على العاملين والفنانين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تبليغ النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ومن المفترض أن يشارك "جوما" في سباق رمضان 2025، ويشارك إلى جانب ميرفت أمين، سميرة صدقي، محمود عبد المغني، ومنة عرفة، وماريتنا عادل، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

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