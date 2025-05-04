"الوحوش الصغيرة"|| صدمة في البرازيل: إحباط هجوم عنيف على حفل ليدي غاغا

أعلنت الشرطة البرازيلية اليوم (الأحد) أنها أحبطت هجوما بالقنابل كان من المقرر تنفيذه الليلة الماضية أثناء حفل مغنية البوب ​​ليدي غاغا على شاطئ كوبا كابانا في ريو دي جانيرو. الرقم غير المعتاد هو عدد الحضور، الذي بلغ نحو 2.1 مليون شخص، وذلك بسبب أن العرض كان مفتوحا ومجانيا على الشاطئ الشهير.

وبحسب نتائج التحقيق الذي أجرته شرطة ريو دي جانيرو ووزارة العدل البرازيلية، فإن هذه المؤامرة خططت لها مجموعة تروج لخطاب الكراهية والتطرف بين الشباب، بما في ذلك إيذاء النفس والمحتوى العنيف. وقالت الشرطة إن "المشتبه بهم جندوا شركاء، بينهم قاصرون، لزرع عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة".

وقالت وزارة العدل إن المجندين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من معجبي المغنية الشهيرة المعروفة باسم "الوحوش الصغيرة". وقالت الوزارة إن العملية جاءت بناء على تقرير من غرفة العمليات السيبرانية التابع للوزارة إثر معلومات استخباراتية تلقتها شرطة ريو، وكشفت عن خلايا عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع السلوك العنيف بين الشباب باستخدام رمزية متطرفة.

Daniel RAMALHO / AFP

وتحركت السلطات بناء على أكثر من اثنتي عشرة مذكرة تفتيش واعتقال، وتم اعتقال رجل وصف بأنه زعيم المجموعة في ولاية ريو غراندي دو سول بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، كما تم اعتقال صبي آخر في مدينة ريو دي جانيرو بتهمة توزيع صور إباحية للأطفال.

ومن المتوقع أن تستمر العروض المجانية الضخمة سنويا حتى عام 2028 على الأقل، وستقام بانتظام في شهر مايو/أيار، الذي يعتبر "الموسم المنخفض" لاقتصاد المدينة. وشملت الخطة الأمنية الشاملة للمعرض مشاركة نحو 5 آلاف ضابط شرطة و400 رجل إطفاء عسكري.