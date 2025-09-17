بسبب الفيلم الفائز : وزير الثقافة الإسرائيلي يلغي تمويل جوائز أوفير

قد يعجبك أيضًا -

بعد فوز فيلم "البحر" في حفل جوائز الأوسكار الإسرائيلية (أوفير)، أعلن هذا الصباح (الأربعاء) وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر أنه يوقف تمويل المهرجان من ميزانية الدولة. وقال زوهار: "كان ذلك بصقًا في وجه مواطني إسرائيل".

كُما هو معروف، أعلن في الأمس في حفل جوائز أوفير عن فوز الفيلم "البحر" لشاي كرميلي الذي وصف في الإعلام الإسرائيلي بأنه مؤيد للفلسطينيين، حيث يعرض الفيلم قصة فلسطينية لطفل يطمح للوصول الى تل أبيب لرؤية البحر. ووفقًا لمكتب الوزير، فإن الفيلم "يُظهر جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بصورة سلبية".

وجاء أيضاً عن مكتب الوزير زوهار: "الفوز الفاضح في الحفل أثار غضب العديد من مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي الذين يكرسون حياتهم للدفاع عن الوطن، ما دفع وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إلى الإعلان عن سحب التمويل من الحفل الممول عبر الأكاديمية الإسرائيلية للسينما والتلفزيون، وذلك ابتداءً من العام القادم، عام 2026".

وتابع الوزير الإسرائيلي في بيانه"لا يوجد بصق أكبر في وجه مواطني إسرائيل من الحفل السنوي المحرج والمنفصل لجوائز أوفير. حقيقة أن الفيلم الفائز بالجائزة يُظهِر جنودنا الأبطال بشكل مهين وكاذب في الوقت الذي يقاتلون فيه ويخاطرون بحياتهم لحمايتنا لم تعد تفاجئ أحداً".

ردت الأكاديمية: "فيلم شاي كارميلي فولك 'البحر' فاز بجائزة أفضل فيلم وسيمثل إسرائيل في الأوسكار. 'البحر' يروي قصة طفل فلسطيني من قرية صغيرة قرب رام الله، لديه أمنية واحدة وهي الوصول إلى تل أبيب لرؤية البحر الذي لم يحصل له أن رآه من قبل. اختيار الأفلام والفائزين يتم بواسطة أعضاء الأكاديمية، جميعهم مبدعون في مجال السينما والثقافة، يختارون أفضل الأفلام والمضامين من الإبداع الإسرائيلي انطلاقاً من التزامهم بالتميز السينمائي، حرية الفن وحرية التعبير."

وأضاف رئيس الأكاديمية أساف أمير: "الأكاديمية تبارك لصانعي فيلم "البحر"، المخرج شاي كرميلي فولك والمنتج باهر إغبارية. السينما الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها ذات صلة وتستجيب لواقع معقد ومؤلم. هذا فيلم حساس ومتعاطف مع البشر بشكل عام ومع بطل الفيلم بشكل خاص، طفل فلسطيني كل ما يريده هو الوصول إلى البحر. بالذات في واقع حياتنا الصعب، في الوقت الذي تفرض فيه الحرب اللانهائية على غزة ثمناً فظيعاً وتتسبب بالموت والدمار، القدرة على رؤية الآخر، حتى لو لم يكن من شعبك، تبعث فيَّ أملاً صغيراً. في مواجهة هجمات الوزراء في حكومة إسرائيل على السينما الإسرائيلية وأجزاء من مجتمع السينما الدولي الذين يدعون إلى مقاطعتنا، اختيار هذا الفيلم هو إجابة ساحقة وصدى قوي. أنا فخور بأن فيلماً ناطقاً بالعربية، وهو ثمرة تعاون بين إسرائيليين يهود وفلسطينيين، يمثل إسرائيل في مسابقة الأوسكار."