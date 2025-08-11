مادونا تناشد البابا: "اذهب إلى غزة قبل فوات الأوان"

قد يعجبك أيضًا -

في منشورٍ شاركته مع متابعيها على منصة إنستغرام، البالغ عددهم 20.1 مليون متابع، مساء الاثنين، خاطبت المغنية مادونا البابا لاون الرابع عشر، وطلبت منه: "اذهب إلى غزة، وأضئ نورك للأطفال قبل فوات الأوان".

وكتبت: "كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال العالم ملكٌ للجميع. أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول. نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء. لم يتبقَّ المزيد من الوقت. أرجوك، قل إنك ستذهب".

وأوضحت: "السياسة لا تتغير، الوعي وحده هو الذي يتغير، ولهذا أتوجه إلى رجل ربّاني. اليوم عيد ميلاد ابني روكو، وأشعر أن أفضل هدية يُمكنني تقديمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء المحاصرين في حريق غزة".

وأكدت المغنية: "أنا لا أُشير بأصابع الاتهام، ولا أُلقي باللوم، ولا أنحاز إلى أي طرف. الجميع يُعاني. أحاول بذل قصارى جهدي لمنع هؤلاء الأطفال من الموت جوعًا. إذا رغبتم في المساعدة، انضموا إليّ في التبرع". وختمت المنشور بوسم منظمات الإغاثة الإنسانية التي يمكن التبرع لها، بالإضافة إلى حساب البابا الرسمي على إنستغرام.