دوللي بارتون ترحل عن 80 عامًا.. وفاة أيقونة موسيقى الكانتري العالمية

أسطورة موسيقى الكانتري الأمريكية دوللي بارتون توفيت عن عمر يناهز 80 عامًا. أعلنت عائلتها هذا المساء (الثلاثاء) على شبكات التواصل الاجتماعي عن وفاة المغنية المحبوبة، التي اشتهرت بفضل أغانيها الشهيرة مثل "Jolene" و"9 to 5".

في وقت سابق، اضطرت بارتون إلى تأجيل عروض في لاس فيغاس بسبب مشاكل صحية، بل وألغت مشاركتها في حدث بمنتزه "دوليوود" إثر إصابتها بحصى في الكلى. شاركت شقيقتها، فريدا بارتون، على فيسبوك أنها بقيت مستيقظة طوال الليل ودعت من أجلها، وكتبت: "الله معكِ، أختي دوللي. جميعنا نحبكِ!".

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على أثر قلق المعجبين، أوضحت فريدة أنها لم تقصد إخافتهم، وأخبرت أن دولي لم تشعر بأنها بخير. وقالت فريدة: "أنا أؤمن كثيرًا بقوة الصلاة. كانت مجرد أخت صغيرة تطلب الدعاء لأختها الكبرى". أما برتون نفسها فكشفت أنها احتاجت إلى عدة إجراءات طبية للتعامل مع التحديات الصحية.

بارتون وُلدت عام 1946 في تينيسي لعائلة محدودة الدخل وبدأت بالغناء في الراديو المحلي منذ سن العاشرة. في سن الثالثة عشرة سجلت أول أغنية منفردة لها "Puppy Love" وظهرت في برنامج Grand Ole Opry. لاحقًا انتقلت إلى ناشفيل وحققت نجاحًا ككاتبة أغاني، وجاءت انطلاقتها الكبرى في برنامج الموسيقى الخاص ببوتر واغونر.

مسيرتها الفردية انطلقت مع الأغاني الشهيرة "Jolene" و-"I Will Always Love You"، ولاحقًا توسعت أيضًا إلى موسيقى البوب والتمثيل. إلى جانب الموسيقى، برزت بارتون كسيدة أعمال عندما أسست مدينة الملاهي "دوليوود"، وكناشطة في مجال العمل الخيري حيث دعمت التعليم والقراءة. توفيت كواحدة من أكثر الفنانات تتويجًا في التاريخ، حيث حصلت على 11 جائزة غرامي، وثلاث جوائز إيمي، ومبيعات تجاوزت 100 مليون تسجيل.