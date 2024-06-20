بمستوى عالمي: اكتشاف كنز تاريخي في قاع البحر المتوسط

اكتشاف عالمي: تم اكتشاف حمولة سفينة يزيد عمرها عن 3000 عام -من القرنين 13 و14 قبل الميلاد- تحتوي على مئات الجرار السليمة، على عمق نحو 1.8 كيلومتر في قاع البحر الأبيض المتوسط.

وتم اكتشاف حمولة السفينة خلال مسح بيئي روتيني أجرته شركة إنتاج الغاز الطبيعي إنرجيان، التي تدير حقول الغاز الطبيعي "كاريش" و"تانين" و"كاتلان" في إسرائيل - وصنفتها سلطة الآثار على أنها مخزون كبير من جرار التخزين الكنعانية، التي تعود إلى العصر البرونزي، وهذه هي السفينة الأقدم في العالم التي تم اكتشافها في أعماق البحار.

وبحسب يعقوب شربيط، مدير وحدة الآثار البحرية في هيئة الآثار الإسرائيلية، "يبدو أن السفينة تحطمت نتيجة تعرضها لعاصفة بحرية، أو ربما في حالة مواجهة قراصنة - وهي ظاهرة معروفة منذ العصر البرونزي. هذا أول وأقدم حطام سفينة يتم اكتشافه حتى الآن في أعماق البحار في شرق البحر الأبيض المتوسط على مسافة حوالي 90 كم من الساحل".

Courtesy of Energean, via IAA

وأضاف: "هذا اكتشاف مذهل بمستوى عالمي: يُظهر هذا الاكتشاف القدرات الملاحية الرائعة للقدماء - أولئك الذين جعلوا من الممكن عبور البحر الأبيض المتوسط دون أي اتصال بصري بالشاطئ - لأنه من هذه المسافة يمكننا فقط رؤية خط الأفق من حولنا. على الأرجح أن الملاحة تمت باستخدام الأجرام السماوية - من خلال حساب زوايا الشمس والنجوم."

تم السماح بفحص الموقع على متن السفينة "إنرجيان ستار" ، التي تم تجهيزها بوسائل تكنولوجية للقيام بالأعمال في هذه الأعماق. خططت الشركة لعملية عمل معقدة وفريدة من نوعها يتم إدارتها بواسطة خبرائها للقيام بعمليات في المياه البحرية العميقة، وحتى أنها أنشأت أدوات المساعدة التي ستتيح إخراج الاكتشافات بأكملها مع أقل مخاطرة للموقع بأكمله.

Energean company

وأضاف شربيط:"من مسح الموقع ورسم خرائطه باستخدام الروبوت، كان من الواضح أنه كان حطام سفينة يبلغ طولها حوالي 12-14 مترًا، وكانت تحمل مئات الجرار، بعضها فقط كان ظاهرًا على السطح. ويبدو أن طبقة ثانية من الجرار مدفونة أيضًا في القاع الموحل، ويبدو أن أجزاء من جسم السفينة مدفونة عميقًا في الوحل"..

على مدار يومين من الإبحار، تم سحب إبريقين كاملين من نقطتين على جانبي الشحن من الأعماق لأغراض البحث بواسطة فريق خبراء "انرجيان" من أجل تقليل الاضطرابات في الموقع قدر الإمكان. "تم استخدام الأباريق التجارية، مثل تلك التي تم تحديدها في حمولة السفينة، كحاويات لهز ونقل كميات كبيرة ورخيصة من البضائع، وعادة ما تحتوي على الزيت والنبيذ ومنتجات زراعية أخرى مثل الفاكهة.

Emil Eljam, Antiquities Authority

وقال شربيط :"إن اكتشاف مثل هذه الكمية الكبيرة من الجرار في حمولة سفينة واحدة، يشير إلى وجود علاقات تجارية بحرية بكميات كبيرة من بلدها الأصلي، إلى دول الشرق القديم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط"، ويضيف: "هذا اكتشاف مثير: في الشرق الأوسط، لا يُعرف سوى مجموعتين أخريتين من السفن من العصر البرونزي - تم اكتشاف كل من يخت جالدونيا و سفينة اولوبورون بالقرب من سواحل تركيا. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، تم العثور على السفن بالقرب من الساحل، على أعماق تسمح بغوص الأدوات".

Emil Eljam, Antiquities Authority

هذا الأمر، أدى الى الفرضية المنتشرة بأن الرحلة في ذلك الوقت كانت تتم من ميناء إلى ميناء، بطريقة تسمح بالاتصال البصري بالشاطئ. السفينة التي تم اكتشافها للتو تغير فهم طريقة الإبحار في العالم القديم: فهي الأولى التي يتم اكتشافها حتى الآن على هذه المسافة الكبيرة، التي لا تسمح بأي تواصل بصري مع الشاطئ. هناك إمكانات هائلة للبحث هنا: العمق الذي تم اكتشاف السفينة فيه كبير جدًا حيث تم الحفاظ هنا على مجموعة تجمد بها الزمن من لحظة وقوع الكارثة- حمولة لم يتم إزعاجها بأي اتصال بشري (غواصون، صيادون وغيرهم) او نشاط الأمواج والتيارات كما يحدث في المياه الضحلة".