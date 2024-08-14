بعد تأجيل عرض فيلم "الملحد" بصورة غامضة: المخرج محمد جمال العدل ينفجر غضبا ويكشف الحقائق

انفجر مخرج الفيلم المصري "الملحد" محمد جمال العدل غضبا في منشور عبر صفحته في فيسبوك ، وذلك بعد تأجيل عرض الفيلم في مصرقبل ساعات من موعد عرضه مساء اليوم الأربعاء، حيث تقرر تأجيل العرض الى أجل غير مسمى وبات الفيلم وصناعه يواجهون مصيرا مجهولا بما يخص العمل.

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واستهل العدل بمنشوره الذي أوضح فيه ما جرى باعتذار إلى أصدقاءه الذين دعاهم لحضور العرض الخاص للفيلم مساء الأربعاء، وأكد على أن العرض لن يقام كما كان مخططا له بالموعد المتفق عليه، دون أن يعرف الأسباب الخاصة بذلك، موضحا أن الإجابة عى ذلك موجودة لدى الرقيب على المصنفات الفنية.

وأوضح العدل أن الفيلم جاهز بالفعل للعرض وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان، وذكر إنه حصل على ترخيص بالعرض بالفعل بعد شهور من المشاهدات، كما أن الأمر وصل الى نزوله خصيصا لتصوير مشهد مضاف.

ولفت العدل إلى أن منتج العمل صرف الكثير من الأموال على الدعاية الخاصة بالفيلم، قبل أن يتم رفعها، وهذا الأمر تسبب بخسائر مالية فادحة، واعتبر أن ما حدث هو "أبلغ رد على من قالوا إن صناع الفيلم تعمدوا إثارة ضجة لعمل دعاية للفيلم".

وأرفق المخرج المصري المنشور مع صورة لتصريح الرقابة بالعرض، وصور من إجازة السيناريو. ووضعن جملة على الصفحة الأخيرة من السيناريو قالت إن "الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم". وأنهى المخرج المصري منشوره "الفكرة ستصل عاجلا أم آجلا"

الفيلم من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وحسين فهمي ومن تاليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.