بعد تأجيل عرض فيلم "الملحد" بصورة غامضة: المخرج محمد جمال العدل ينفجر غضبا ويكشف الحقائق

انفجر مخرج الفيلم المصري "الملحد" محمد جمال العدل غضبا في منشور عبر صفحته في فيسبوك ، وذلك بعد تأجيل عرض الفيلم في مصرقبل ساعات من موعد عرضه مساء اليوم الأربعاء، حيث تقرر تأجيل العرض الى أجل غير مسمى وبات الفيلم وصناعه يواجهون مصيرا مجهولا بما يخص العمل.

