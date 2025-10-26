قضية الفنان فضل شاكر تشهد مفاجآت وتحولات مثيرة

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تحولًا دراماتيكيًا أعاد اسمه إلى دائرة الضوء، بعد أن أوصت الهيئة الاتهامية اللبنانية بإسقاط تهمتين أساسيتين كانتا تلاحقه منذ سنوات: "الإساءة إلى دولة شقيقة" و"تمويل جماعات إرهابية وتبييض الأموال".

pl / AFPTV / AFP

وقالت مصادر قضائية إن الهيئة أجرت مراجعة دقيقة لكل الملفات المتعلقة بالشاكر، وخلصت إلى أن غياب الأدلة الكافية وتغيّر الظروف القانونية والسياسية يجعل من التهم السابقة غير قابلة للتطبيق. تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة سقطت بعدما تغير الموقف الرسمي لتلك الدولة، بينما تهمة تمويل الجماعات الإرهابية لم تثبت أي تعاملات مالية غير مشروعة للفنان.

وتشير التوقعات إلى أن هذا القرار يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق لعودة فنية مرتقبة لفضل شاكر، بعد سنوات من الملاحقات والجدل الذي أحاط بمسيرته.

وفي خطوة أكدت رغبته في العودة إلى الساحة الفنية، كشف مصدر فني أن الشاكر يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «قمري»، التي تم تسجيلها قبل تسليمه نفسه للسلطات، وُصفت بأنها رسالة حسن نية لجمهوره وللعالم الفني.