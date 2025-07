اندلاع حريق هائل على المسرح الرئيسي لمهرجان تومورولاند في بلجيكا

قبل حوالي 48 ساعة من افتتاحه: اندلع حريق هائل اليوم (الأربعاء) في موقع مهرجان تومورولاند في بلدة بوم البلجيكية. ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، تسبب الحريق في تدمير شبه كامل للمسرح الرئيسي في مهرجان الموسيقى الإلكترونية الشهير. وطُلب من السكان المجاورين البقاء في منازلهم بسبب الدخان الكثيف.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، كما لم يتضح ما إذا كان المهرجان، الذي من المقرر افتتاحه يوم الجمعة المقبل، سيتمكن من إقامته بالفعل بسبب الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها.

يزعم منظمو الحدث أن منشورات من اشتروا تذاكر المهرجان، مدّعين تلقيهم إشعارًا بإلغائه، هي "أخبار كاذبة". إلا أنهم لم يعلنوا رسميًا بعد ما إذا كان الحدث سيُقام أم لا.

https://x.com/i/web/status/1945530273774350362