والدة العارضتان الشهيرتان بولا وجيجي حديد تعلن خطوبتها وهي بجيل الستين، وهذا هو خطيبها (صور)

كشفت يولاندا حديد (60 عاما) والدة العارضتين الشهيرتين بولا وجيجي حديد عن خطوبتها من رجل الأعمال جوزيف جينجولي ، وصرحت العارضة الشهيرة لمجلة "بيبول" أن جوزيف طلب يدها للزواج بعد تواجدهما معا في إجازة في هولندا، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

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وتحدثت النجمة في مقابلة معها بالعدد الأخير من مجلة Architectural Digest الى أن جينجولي خطيبها وإن علاقتهما العاطفية بدأت منذ عام 2017 في بنسلفانيا، وذلك بعد وقت قصيرة من الانتقال لهناك وشراءها مزرعة، ولفتت على أن جينجولي نجح بإخراجها من عزلتها رغم اتخاذها قرارا بالتركيز على نفسها بعد انفصالها عن حبيبها السابق ديفيد فوستر.

وذكرت يولندا أن جوزيف يعاني مثلها من نفس مرض "لايم" المزمن والذي بدأ معها منذ عام 2012، وهذا الأمر من العوامل التي قربتهما من بعضهما البعض.

وتزوجت العارضة الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع من رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني محمد حديد في عام 1994 ورزقت منه بابنتيها جيجي وبيلا ونجلهما أنور وانفصلت عنه في عام 2000، وارتبطت مع ديفيد فوستر عام 2011 وانفصلت عنه عام 2015.

Photo by Evan Agostini/Invision/AP