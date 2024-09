والدة العارضتان الشهيرتان بولا وجيجي حديد تعلن خطوبتها وهي بجيل الستين، وهذا هو خطيبها (صور)

كشفت يولاندا حديد (60 عاما) والدة العارضتين الشهيرتين بولا وجيجي حديد عن خطوبتها من رجل الأعمال جوزيف جينجولي ، وصرحت العارضة الشهيرة لمجلة "بيبول" أن جوزيف طلب يدها للزواج بعد تواجدهما معا في إجازة في هولندا، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

