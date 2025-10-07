عيّن المجلس التنفيذي لليونسكو يوم الاثنين المصري خالد العناني مديراً عاماً جديداً للمنظمة لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وقد حصل الوزير السابق للآثار والسياحة (2016-2022) على 55 صوتاً من أصل 57، مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، بحسب ما أوضحته رئيسة المجلس، فيرا الخوري لاكويه.

يبلغ العناني من العمر 54 عامًا ومختص في علم المصريات، سيصبح خالد العناني أول مدير عام من أصل عربي وثاني أفريقي يتولى رئاسة اليونسكو بعد السنغالي أمادو مختار مبو (1974-1987).

ويتعين أن تتم المصادقة على تعيينه في السادس من نوفمبر\تشرين ثاني خلال المؤتمر العام لليونسكو في سمرقند، بأوزبكستان، قبل توليه مهامه رسمياً في الرابع عشر من نوفمبر\تشرين ثاني. وسيخلف الفرنسية أودري أزولاي، التي أدارت المنظمة منذ عام 2017.

العناني معروف بالتزامه في الحفاظ على التراث الثقافي المصري، وخاصة إعادة افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، يُنظر إلى العناني كدبلوماسي براغماتي قادر على تعزيز دور اليونسكو في مواجهة التوترات الجيوسياسية والتحديات التعليمية العالمية.