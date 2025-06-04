ما دخل المقابلة مع اولمرت ؟ || إقرار استمرار أوامر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

صادقت القاضية راحيل بركائي اليوم (الأربعاء) على استمرار أوامر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وأشارت في قرارها إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أجرى مقابلةً مؤخرًا مع القناة.

وقالت القاضية :"لقد ذهلت بعدم حدوث أي تغيير في سلوك قناة الجزيرة، وأن القناة لا تزال، حتى في هذا الوقت، تبث محتوى يُشكل ضررًا حقيقيًا على أمن الدولة". وأضافت في قرارها: "استغرب بأن القناة لا تُمجّد حماس فحسب، بل تُقدّم أيضًا محتوى يُشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة. قُدّمت لي بيانات تُشير إلى استمرار العلاقة الوثيقة بين منظمة حماس الإرهابية وقناة الجزيرة، مما يُشكل ضررًا حقيقيًا على أمن الدولة في ظلّ هذه الحرب الدامية التي تجد دولة إسرائيل نفسها فيها".

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وفي المناقشة في المحكمة، قال مُمثّل القناة: "كيف يُمكن الادعاء بأن القناة تُشكّل ضررًا على أمن الدولة، وبوقًا لحماس، إذا كانت قد أجرت مقابلةً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت لمدة ساعة كاملة؟"

وفي قرارها، كتبت القاضية باركائي: "إن ادعاء محامي الجزيرة بأن رئيس حكومة إسرائيلي سابق تم إجراء مقابلة معه في الماضي على الجزيرة لا يضفي الشرعية على أنشطة القناة، بالنظر إلى المحتويات الأخرى الكثيرة التي تبث من خلالها هذه الأيام - أيام الحرب".