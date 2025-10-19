عملية سرقة تصدم فرنسا: مجوهرات ثمينة نُهبت من متحف اللوفر في باريس

تمت سرقة متحف اللوفر في باريس هذا الصباح (الأحد) في ساعات فتحة. المتحف أُغلق، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات، وفتحت الشرطة تحقيقًا. ووفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الفرنسية، سرق ثلاثة مجرمين "تسعة قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة"، إلا أن ذلك لم يؤكد بشكل رسمي.

وقع الحدث بين الساعة 9:30 و9:40 صباحاً. المجرمون، الذين لم يُكشف عن عددهم بعد، وصلوا حسب التقارير على دراجة نارية واستخدموا مصعد بضائع للوصول إلى الغرفة المعنية. كانوا مجهزين بمناشير صغيرة، وفقاً لمصدر في الشرطة.

وفقًا للتقارير، المجوهرات التي سُرقت عُرضت في معرض أبولو، حيث ربط لويس الرابع عشر لأول مرة قوته بإله الشمس. في هذا المعرض توجد، من بين أمور أخرى، ثلاثة من المجوهرات التاريخية، بما في ذلك "الوصي" - الذي يُعتبر الألماسة الأنقى والأجمل في العالم، والتي، وفقًا للتقارير، لم تُسرق.

كما يشمل ذلك "سانسي" - ماسة تزن 55.23 قيراط والتي تم ارتداؤها في حفل تتويج نابليون، وماسة الورديّة المعروفة باسم "هورتنسيا" - والتي زيّنت ملابس وتيجان الملوك.

المعرض، الذي يُعد من أجمل الغرف في المتحف وسُمي على اسم موضوع زينته، يحتوي أيضاً على مجموعات مذهلة من المجوهرات التي صُنعت في القرن التاسع عشر، مثل تلك المصنوعة من الزمرد والألماس والتي تعود للإمبراطورة ماري لويز. ووفقاً للتقارير، فإن تاج الإمبراطورة وُجد مكسوراً خارج المتحف.

كما ذُكر، تمكن اللصوص من سرقة تسعة من بين 23 قطعة من مجوهرات مجموعة نابليون والإمبراطورة. تشمل القطع التسع المسروقة: طقم مجوهرات، قلادة، أقراط، تاجين - من بينهم تاج الإمبراطورة أوجيني الذي عُثر عليه مكسورًا - ودبوس زينة. تم العثور على قطعة إضافية، لكن لا يُعرف بالضبط أي واحدة منها.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "متابع للوضع في الوقت الحقيقي"، أعلن قصر الإليزيه.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز: "المجرمون استخدموا شاحنة مزودة بمنصة للوصول إلى غرفة أبولو في المتحف. لقد اقتحموا النافذة وسرقوا مجوهرات ذات قيمة تراثية حقيقية." العملية استغرقت سبع دقائق فقط: اللصوص، وعددهم ثلاثة أو أربعة، فروا بعدها على دراجة نارية من نوع تي ماكس. هذا سطو مهم جدًا؛ من الواضح أنهم نفذوا مهمة استطلاعية؛ ويبدون ذوي خبرة كبيرة في هذا النوع من العمليات"، أضاف الوزير. كما أشار: "جميع فرق المركز بمقر الشرطة سيتم تجنيدها للعثور على هؤلاء الجناة". وأكد نونيز أنه "لديه أمل كبير في أن نجد بسرعة كبيرة الجناة وخاصة البضائع المسروقة".

وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وصلت إلى المكان، وأعلنت في حسابها على X أنه لا توجد إصابات، وأن التحقيق مستمر. كما أكدت أن "الأمر يتعلق بإضرار خطير بالتراث الوطني الفرنسي".

https://x.com/i/web/status/1979830485896569051

لم يصدر عن المتحف تصريح رسمي، ومع ذلك، في شبكة التواصل الاجتماعي X تم التأكيد على أنه أُغلق لأسباب "استثنائية".

https://x.com/i/web/status/1979829326112858152

يُعتبر متحف اللوفر الفرنسي واحداً من أكثر المعالم السياحية شعبية في العالم، حيث يستقطب أكثر من 9 ملايين زائر سنوياً. تحتوي قاعة أبولو، القاعة الرمزية للمتحف وقصر اللوفر، على بعض من أثمن المجموعات التاريخية للمتحف. توجد فيه أعمال فنية من بين الأشهر والأجمل في العالم، منها: الموناليزا، العذراء والطفل مع القديسة آن، عذراء الصخور، ولا بيل فرونيير لليوناردو دا فينشي، الحرية تقود الشعب لأوجين ديلاكروا، قسم الإخوة الهوراتيين لجاك-لوي دافيد، تمثال الفارس للويس الرابع عشر وغيرها.