خلال تصوير الموسم الخامس من المسلسل الناجح "إميلي في باريس"، انهار يوم الخميس مساعد المخرج دييغو بورلا أمام طاقم العمل المذعور، وذلك بحسب ما نُشر اليوم (السبت) في الصحيفة الإسبانية "لا ريبوبليكا". الفرق الطبية التي استدعيت إلى فندق "دانييلي" التاريخي في البندقية أعلنت وفاته.

بورلا، البالغ من العمر 47 عامًا، انهار أثناء استعداده لتصوير المشاهد الأخيرة للموسم القادم. يُقدَّر أنه أصيب بنوبة قلبية. إثر المأساة، توقفت مؤقتًا عمليات تصوير "إيميلي في باريس".

بورلا وُلد في البندقية عام 1978 وكان مخرجًا وكاتب سيناريو موهوبًا، درس في مدن حول العالم، بما في ذلك روما ولندن ونيويورك. صديقه القديم، ماتيا بارتو، قال: "لدي ذكريات جميلة عن دييغو؛ كان فتى وسيماً وأنيقاً ويتمتع بالكثير من الأسلوب."

تم تصوير الموسم الخامس من "إميلي في باريس" في مدينة البندقية بإيطاليا في 15 أغسطس\آب، وكان من المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين المقبل. من المقرر أن يُعرض الموسم الجديد على منصة نتفليكس في 18 ديسمبر\كانون أول، ولا يُعرف ما إذا كان الحدث الحالي سيؤثر على موعد العرض.